Vuelve el Terral a Málaga con sus esencias

Además de los cierres, cancelaciones y aplazamientos, la pandemia obligó el año pasado, así como el corriente, a introducir importantes novedades en la programación de espectáculos, ya no sólo como adaptación a las difíciles circunstancias impuestas sino, más aún, para acudir al rescate de los tejidos creativos locales, heridos de manera grave a cuenta de los meses de inactividad. Así, el Teatro Cervantes respondió el verano de 2020 a las dificultades a menudo insalvables para la programación de espectáculos nacionales e internacionales con una mayor atención puesta en la escena teatral y musical malagueña, en una solución de provecho mutuo que contó con el beneplácito del público. Así, el tradicional festival veraniego de conciertos que el Cervantes lleva décadas defendiendo y reinventando bajo la bandera del Terral pasó a denominarse Terral de Málaga para abrir sus puertas a grupos y artistas locales, en un abanico que mantenía el carácter versátil del certamen, del flamenco al rock pasando por el jazz, aunque con un decidido sabor a cercanía. Para este 2021, en el contexto generalizado de luz al final del túnel, el Terral ha decidido desquitarse y ofrecer una nueva edición con ocho conciertos y dos espectáculos de danza que tendrán lugar en el Teatro Cervantes del 5 al 31 de julio a modo de recuperación de esencias y con el sello internacional que le caracteriza. De esta manera, el Terral vuelve a la senda de mayor identificación con su propia tradición, en consideración a su público más fiel, que ya venía encarrilando desde hace algunos años antes de la pandemia (y en la que resultó emblemática la actuación del recordado Franco Battiato en la Plaza de Toros en 2017). Esta nueva edición del Terral incluye así en su cartel a nombres como Noa, Mariza, Salvador Sobral, Kiko Veneno, Ainhoa Arteta y Rocío Molina, sin muchas novedades (casi todos ellos han visitado ya el Terral, algunos incluso con rango de ases habituales) pero en virtud de la decisión que pasa por recuperar el festival en sus líneas más reconocibles después del mal trago. Algo que, a buen seguro, el público fidedigno agradecerá como síntoma de nueva normalidad y, más aún, de deseado reencuentro.

El menú, presentado este jueves en el mismo Teatro Cervantes, ofrece así las actuaciones de la cantante israelí Noa, que presentará sus Letters to Bach el día 5; todo un referente como Kiko Veneno, que revisará los grandes éxitos de su carrera con especial atención las canciones de su último Sombrero roto el día 9; la cantante y trompetista catalana Andrea Motis, que presentará Do outro lado do azul el sábado 10; la portuguesa Mariza, que tras llenar el Cervantes en 2019 vestirá de largo su homenaje a Amália Rodrigues el domingo 11; la cantante, pianista, guitarrista y compositora germano-nigeriana Ayo, que dará buena cuenta de su fusión de raíz africana en la presentación de Royal el día 13; el grupo sirio Broukar, que prolongará la querencia del Terral más arrimada a la world music el día 14; la soprano Ainhoa Arteta, que presentará un recital con clásicos populares adaptados a su registro lírico el viernes 17 con José Antonio Rivero Rodríguez al piano; el portugués Salvador Sobral, que en 2019 se metió al Cervantes en el bolsillo (en un concierto en el que se atrevió a meterle mano nada menos que a El vampiro de Tabletom) y que volverá el domingo 18 con su nuevo disco, bpm, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mes, el día 18; y la bailaora malagueña Rocío Molina, que cerrará con danza el Terral los días 30 y 31 de julio con la representación de dos piezas de su Trilogía de la guitarra: Inicio (Uno) y Al fondo riela (Lo otro del Uno), respectivamente.

Las entradas para todas las actuaciones están ya a la venta en los puntos habituales del Teatro Cervantes. Eso sí, conviene a los interesados darse prisa ya que el aforo quedará limitado a 500 espectadores, algo menos de la mitad del disponible, para garantizar la seguridad sanitaria en cada velada. Se mantienen igualmente los protocolos ya acostumbrados con mascarillas, toma de temperatura, gel hidroalcohólico, acceso y salida escalonados y la distancia a respetar entre los espectadores. Sea como sea, el Terral de siempre se dispone a volver. Y éste, al contrario que su homónimo, promete traer fresquito.