En el Censo Agrario vemos que la ganadería ecológica se da sólo en 2.456 explotaciones y la agricultura ecológica en 16.700, un 1,8% del total, pero con el 3,2% de la mano de obra, indicando que lo ecológico no solo es el camino correcto, sino que abre posibilidades de desarrollo profesional en una agricultura competitiva. Aunque algunas de las quejas en las manifestaciones de agricultores y ganaderos son contra la legislación del Parlamento Europeo, hay que distinguir cómo se cultiva o crían animales, del impacto en huella de carbono y metano. Se protesta para relajar las prohibiciones sobre algunos pesticidas, pero esto nos afecta a todos, y tenemos que pensar si estamos dispuestos a aceptarlos en los productos que consumimos, o buscar la alternativa de los biopesticidas que son seguros, como prueba la investigación de la profesora Antonia Garrido, en la Universidad de Almería. En cuanto a conservantes, cojo unas uvas blancas que vienen de Perú, y en la bolsa, con una letra que apenas se ve, dice que contienen dióxido de azufre, por lo que hace falta lavarlas muy bien, e incluso quitarles la piel; luego tomo otras negras, también del Perú, y tengo que identificar en Internet las letras y números de la bolsa para ver que contienen componentes que no se especifican. No vamos a boicotear sin más pesticidas, conservantes ni importaciones, pero no hay duda de que todos los países tienen que cumplir las reglas que, gusten o no, se aprueban por el Parlamento Europeo, y aquí hay tres tipos de responsabilidades: de las comunidades autónomas tomándose en serio sus competencias de control; de las empresas de distribución en cuanto a conocimiento de qué ocurre en su cadena de suministro; y de todos nosotros como consumidores poniendo cuidado en los productos compramos.

En agricultura y ganadería no hay muchas iniciativas con relación al medioambiente, y en la lista de Líderes Climáticos Europeos del FT, vemos sólo cinco compañías, muy poco para un sector tan amplio. En España durante años el grupo Atlas Capital, de la mano del profesor León Benelbas, ha sido referente en los procesos de racionalización de empresas del sector agroindustrial, incorporando las sensibilidades de la UE. También veo un fondo Beka&Bolschare Iberian Agribusiness, que gestiona explotaciones de frutos secos, aguacate, y olivar, siguiendo objetivos medioambientales, sociales y de buen gobierno; es todavía muy reciente, pero en su memoria anual explica con detalle cómo cumple con estos criterios. Me preocupa que los partidos conservadores se alíen con los populistas para boicotear iniciativas ecológicas de la Comisión, pues el sector agrícola es el que más sufre el cambio climático en la volatilidad de temperaturas, frecuencia, intensidad y persistencia de fenómenos atmosféricos adversos; y es también el sector más favorecido por fondos europeos que tienen como objetivo reducir emisiones. Con estas realidades, los agricultores deberían pensar que el principal problema de las agriculturas y las ganaderías en un futuro próximo no serán las medidas de alivio frente al cambio climático, sino el propio cambio climático cuando se convierta en un problema sin solución.