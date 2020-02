¿Cómo favorecer la inversión empresarial?

El miércoles el Banco de España publicó un artículo (Determinants of investment in tangible and intangible fixed assets) donde se analiza qué características presentan las empresas que realizan inversiones en activos fijos tangibles e intangibles (software, bases de datos, I+D, patentes y mejoras en las habilidades de los empleados, en la estructura organizativa o en desarrollar la reputación de la marca). Conocer qué determina la inversión resulta de la mayor importancia por cuanto que, como subrayan los autores, la inversión empresarial es uno de los principales motores de la actividad económica al mismo tiempo que un factor condicionante clave de la productividad empresarial y, por lo tanto, del crecimiento futuro.

Según los análisis estadísticos que realizan, los autores encuentran que mientras más joven y rentable es la empresa más tiende a invertir en todo tipo de activos. También el tamaño es muy relevante: las empresas más grandes invierten más en activos intangibles, pero menos en tangibles. Sin embargo, la probabilidad de invertir en todo tipo de activos, incluidos los activos tangibles, aumenta con el tamaño. Esto significa que el tamaño es una barrera para la inversión, especialmente en el caso de los intangibles.

Si esto es así, en Andalucía, donde la mayoría de las empresas son muy pequeñas (de las 545.369 empresas andaluzas, el 95,7% pueden catalogarse como microempresas), poca inversión puede esperarse que hagan. La correlación entre tamaño e inversión que certifica este análisis, y no es el primero que lo hace, marca claramente la conveniencia de abordar políticas públicas destinadas a aumentar el tamaño empresarial, porque de forma paralela se conseguiría también promover la inversión.

Por otra parte, y en cuanto a la estructura financiera, los autores detectan que hay una relación cóncava entre endeudamiento e inversión, esto es, que a través del endeudamiento la empresa invierte más, pero sólo hasta un determinado punto. A partir de un nivel óptimo de apalancamiento en el que se maximiza la inversión, mayores aumentos en el apalancamiento la disminuyen. Y al analizar las fuentes de financiación que utilizan, encuentran que los flujos de caja son la fuente de financiación más importante para intangibles, mientras que la deuda es la fuente de financiación más importante para los activos materiales. La emisión de acciones se usa para financiar ambos tipos de activos.

Aunque este estudio se limita a señalar que la financiación de intangibles no se financia con deuda, otros estudios explican la causa: las mayores reticencias que pone la banca a financiar este activos, especialmente a las empresas de menor tamaño. Es por ello, que siendo los intangibles cada vez de mayor importancia en la economía, también desde los poderes públicos de Andalucía se debería favorecer el desarrollo de otras alternativas financieras: facilitar la salida de las empresas al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), promover el desarrollo de las redes de Business Angels y el desarrollo del Capital Riesgo en nuestra región, fomentar el crowdfunding y apoyar a Garántia, la Sociedad de Garantía Recíproca andaluza.