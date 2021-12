Abejas en la playa

Simpatía por las abejas. Verlas zumbar es un espectáculo. Los hay que se distraen con el vuelo de una mosca, prefiero ensimismarme con las abejas. Mejor que bigardonear con el "doom scrolling" palabra que me anuncia Google. El "doom scrolling" consiste en empecinarse y rebozarse de noticias negativas que las redes sociales alimentan en los momentos difíciles. Un neologismo del 2018 que ha florecido con fuerza en el 2021. Son las rarezas que me cuenta san rastreador. Las tendencias y las cosas más buscadas en el año que huye del calendario. Fíjese en España los asuntos más consultados son del tipo : el tiempo que va a hacer mañana. La Eurocopa, la Liga , el Real Madrid, Roland Garros, lo del volcán de La Palma y la Bonoloto. También cuándo juega España o es el Black Friday. Cuándo me toca vacunarme, es carnaval o sale el videojuego FIFA 22. Al buscador se le ha preguntado mucho por deportistas: Mbappé, Eriksen y Rafael Nadal. Carlos Alcaraz, Ana Peleteiro, Paula Badosa y Dani del Olmo. Llega el turno del cómo. En 2021 hemos fisgado en Google en primer lugar ¿Cómo se llama el martillo de Thor? Seguido de ¿Cómo saber si soy moroso? Y alta filosofía ¿ Cómo va el Madrid, seguido de cómo va España en deportes? Más poético es lo de ¿Cómo se llama la flor de acacia? O práctico; preguntamos al oráculo ¿Cómo conseguir el pasaporte covid? E incluso cómo duerme una jirafa o hacer pan ( con unas tortas). Tiramos del buscador que todo, lo anota, lo guarda y lo ve por las cosas del cine, la televisión y las series. Ganó la telerrealidad de "Supervivientes", culebrones "Love is in the air" y "La isla de las tentaciones", me suenan más las cataratas de tinta de "El juego del Calamar". Llega el turno del Por qué. Este año hemos interrogado a la Googlepedia por qué erupciona un volcán, por qué sube la luz, por qué se va Messi, por qué Melendi no está en "La Voz", por qué duele el brazo con la vacuna, por qué hay tantos terremotos en Granada y por qué ronronean los gatos. ("Lo más buscado en Google en el año 2021, Medios | Interactiva"). Cuestiones muy trascendentales como la de por qué en diciembre hay tantas abejas en las playas de Cenacheriland. Diga lo que busca y le diré…