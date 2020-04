¡Más de 20.000!

La única ventaja de llegar a viejo es que se ha vivido mucho y como en la vida todo se repite, pues resulta que tengo que ver, con asombro, cosas que ya he vivido antes. Recuerdo que siendo jovenzuelo, años 50, había miedo. La gente tenía miedo de criticar al gobierno y, no digamos a Franco, después, ya estudiante universitario, supe lo que es sentir miedo, miedo a manifestar tu opinión. Y luego, con gran alegría, viví como los españoles podíamos hablar, reunirnos, manifestarnos y gritar contra el gobierno o cualquier gobernante, siempre con respeto. Éramos libres de opinar. Pero ¡oh, dolor! Bajo un gobierno que se le llena la boca con la palabra democracia a todas horas, vuelvo a vivir momentos en los que hay quién me dice que mida mis palabras, que estamos vigilados, que escuchan las conversaciones en los móviles y que vigilan las redes. Y yo no me lo había creído. No me lo podía creer.

No me lo podía creer hasta que escuché al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, decir "Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones, una a través de la jefatura de Información con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos, la otra línea de trabajo es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno, todos esos bulos los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales". ¡Dios, la Guardia Civil al servicio político del Gobierno de Sánchez! ¡Igual que lo estaba con Franco! Pues, queridos lectores, permítanme que yo suelte mi bulo aquí mismo. No hace falta que la Guardia Civil me rastree en las redes .

Señor presidente, usted no es presidente del Gobierno, es presidente de un desgobierno. Tres meses después de saltar la crisis, tres meses después de haber asistido toda la opinión pública española al espectáculo lamentable del desgobierno, creo que ha llegado la hora de que comparezca en el Congreso de los Diputados para informar y dar explicaciones a los españoles de lo ocurrido en este tiempo. "El señor presidente tiene que explicar, no ya solo por obligación política sino también por el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información clara y solvente por parte de su presidente, en primer lugar por qué tardo más de dos meses en reaccionar tras la aparición de un caso de infección del virus, tiene que explicar a la ciudadanía por qué ha retrasado tanto tiempo en crear un comité de crisis y por qué ha tardado tanto tiempo en tomar medidas para evitar la expansión de la pandemia. La petición de responsabilidades políticas ya llegará en su momento, pero al Congreso y a la opinión pública tiene que informarles sobre los errores que se han cometido, las faltas de equipamientos, las contradicciones y el desgobierno habido". Ahí está mi bulo. Un bulo que son exactamente las palabras que el señor Sánchez le dijo en el Congreso al Gobierno de Rajoy a los siete días de la crisis del ébola, en la que no hubo ningún muerto. En ésta crisis tenemos más de 20.000. A ver cómo se las apaña la Guardia civil para minimizar el clima contra el Gobierno. ¡Más de 20.000 !