Detenido por violar presuntamente a una joven china de vacaciones en Málaga con la que había ido a la Feria del Real

La obligó, presuntamente, a mantener relaciones, pese a que la víctima, una joven china de vacaciones en Málaga, le advirtió que esa noche no estaba dispuesta. Ambos habían bebido y bailado en el recinto ferial de Cortijo de Torres. Tras salir al exterior, sentados en un parque, la agredió sexualmente. El presunto autor efectuó después varias llamadas a la víctima para un reencuentro, ajeno a que ya la asistían unos policías locales. Ella lo citó en el hostel que compartían para tenderle una trampa. Él, un turista italiano que también pernoctaba en el Centro de la capital, acabó detenido, según pudo saber Málaga Hoy de fuentes cercanas al caso.

Ocurrió durante la madrugada del lunes al martes. Una mujer solicitaba ayuda a unos agentes que patrullaban por calle Max Estrella. Explicaba que se había cruzado con una veinteañera de origen asiático que lloraba y presentaba un fuerte estado de nerviosismo. Al interesarse por lo sucedido, la víctima le había asegurado que acababa de violarla un hombre.

Los efectivos se entrevistaron con ella, que como su agresor también pasaba unos días en la Costa del Sol. Entre sollozos y con dificultades para pronunciarse, la joven china, de 25 años, relató a los policías que había conocido a un ciudadano italiano, de 28, en un céntrico hostel, donde ambos se alojaban, y que la noche de autos habían decidido ir juntos al Real de la Feria de Málaga. Allí, según su testimonio, habían estado tomando unas copas en varias casetas. En un momento de la noche, salieron del recinto a propuesta del presunto agresor. Ella, que se sentía atraída, accedió a unos besos, hasta que se percató -declaró ante la Policía- de la actitud cada vez más agresiva e insistente que su compañero mostraba. La víctima no quiso continuar y recalcó al supuesto agresor que no pretendía mantener relaciones sexuales con él. Aunque la joven opuso resistencia y trató de frenarle, el individuo, supuestamente, la siguió forzando.

Unas mujeres presenciaron la escena en la que la víctima intentaba zafarse del autor, que tras haberla agredido sexualmente le pidió que regresaran juntos a su alojamiento. Ella se negó y él, que además arremetió contra quienes le habían recriminado su actitud, se marchó del lugar. Cuando la joven estaba siendo atendida por la Policía, recibió varias llamadas del individuo, quien le aseguraba que la esperaría en la puerta de su hostel a que volviera de la Feria. Junto con los agentes, acudió a su encuentro para facilitar su arresto. El supuesto agresor, que respondía a la descripción aportada, no tardó en ser reconocido. Los tatuajes le delataron. En su declaración espontánea, admitió algunos de los hechos denunciados y, una vez le leyeron los derechos que le asisten, fue arrestado como presunto responsable de un delito de agresión sexual.

Entonces se activó el protocolo ante estos casos. Los policías acompañaron a la joven hasta el Hospital Materno Infantil de Málaga para que fuera asistida. El procedimiento habitual es que un médico forense sea requerido para la exploración correspondiente.

Del portero de una caseta apuñalado al hombre golpeado en la cabeza

Se trata del tercer incidente violento registrado durante esta semana en la Feria de Málaga. La misma noche, la Policía Local detuvo también a un joven de 18 años por su presunta relación con la agresión a un portero de una caseta del Real del Cortijo de Torres, que fue apuñalado. Los hechos ocurrieron sobre las 05.30 horas en la puerta de una caseta. Una patrulla acudió al lugar tras ver que un joven estaba siendo perseguido por el personal de seguridad.

Los vigilantes retuvieron al sospechoso hasta que llegaron los agentes, que estaban en las inmediaciones y pudieron presenciar la escena. Según explicaron, el individuo presuntamente habría apuñalado a un portero de la caseta.

Al parecer, se habría producido una discusión entre los vigilantes y un grupo de clientes, cuando, presuntamente, uno de ellos sacó un cuchillo y arremetió contra los porteros, alcanzando a uno de ellos en un costado. Otro de los vigilantes logró esquivar la agresión. La Policía Local detuvo al presunto responsable del apuñalamiento y también intervino el arma empleada.

La agresión se producía apenas unas horas después de que otro hombre resultara herido en la cabeza y tuviera que ser trasladado al Hospital Clínico de la capital. Había ocurrido en la zona de la juventud del Real Cortijo de Torres sobre las 3:00 hora.

Agentes de la Policía Local de Málaga habían sido requeridos por uno de los vigilantes del escenario de la zona de la juventud. El trabajador manifestó que delante del mismo había una persona inconsciente con una herida sangrante en la cabeza. Según fuentes municipales, los efectivos se acercaron y observaron a un varón que estaba siendo asistido por los servicios sanitarios. En ese momento, la unidad policial realizó un perímetro de seguridad para facilitar la labor de los sanitarios, ya que había una gran aglomeración de jóvenes.

Los agentes identificaron de forma verbal a este hombre, que estaba desorientado y no pudo facilitar información sobre lo ocurrido, antes de ser trasladado al Hospital Clínico.