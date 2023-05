Es la pregunta del millón, y nadie conoce la respuesta. Se sabe cómo y cuándo tomó la decisión el presidente del Gobierno, pero poco más. Se la transmitió de madrugada a uno de los miembros de su gabinete y a dos personas, Miguel Barroso y José Manuel Contreras, que no forman parte del gabinete pero están todo el día en Moncloa e influyen más que el director, Oscar López. Pedro Sánchez no dio explicaciones ni pidió consejo: anunció su decisión de convocar elecciones ya, y parece que pronunció alguna frase del tipo que cuando más tarde peor. Punto. Ni siquiera llevó la propuesta a la dirección del partido. Anunció su decisión, pero no pidió su aprobación. A él nadie le discute nada.

¿Por qué el adelanto? Pues él mismo dio una pista con ese cuanto más tarde peor. Lo que significa que al menos esta vez había recibido el mensaje que le daban las urnas. No era candidato pero se votó contra él. Y es bastante probable que se hiciera la reflexión de que no sería una sorpresa que socialistas relevantes decidieran dar un golpe al sanchismo, que ha convertido al PSOE en un erial, lo ha despojado de su mejor gente y en las elecciones del domingo prácticamente expulsó de la política a algunos de los mejores. En el caso de Fernández Vara, lo expulsó literalmente, el presidente extremeño dijo “basta” a la política. Había anunciado antes que no se volvería presentar, pero esperaba seguir al mando del gobierno extremeño. Formar parte de un partido dirigido por Sánchez le pasó factura.

La España de hoy ya no es sanchista, de hecho un número considerable de socialistas han votado a candidatos del PP. También para ellos el 28-M era un plebiscito.

Ayer Yolanda Díaz se apresuró a registrar Movimiento Sumar. A buenas horas. Tiene diez días para llegar a un acuerdo con Podemos, pero es sabido que la suma de perdedores no es garantía de crear un ganador, y entre Podemos, En Comú, Compromis y algún socio más que ha salido escaldado, hay un buen puñado de fracasado.

Sánchez va a por todas, y sus seguidores, que aún tiene alguno, se consuelan con su capacidad de renacer de las cenizas. Pero lo hacía cuando aún no se conocían sus formas, sus mentiras y su inclinación por los populismos de la peor especie. No es seguro que mantenga las virtudes del ave fénix.

Cree que la alianza entre PP y Vox va a provocar huida masiva de votos hacia el PSOE. Habrá que verlo. Esa alianza, si se produce, será después de las elecciones; y habrá que ver, si se produce, en qué términos se concreta. Y, para mayor preocupación de los socialistas, Ciudadanos, por sentido de Estado –que traducido significa que quieren colaborar a la eliminación de Sánchez–, ha anunciado que no se presenta a las elecciones.

Nos esperan dos meses de infarto.