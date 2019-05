Bansky: argumentos para una batalla

Ya está aquí: La Térmica acoge desde este ayer y hasta el 15 de septiembre la exposición Banksy. The art of protest, una propuesta que reúne más de cuarenta obras del primer referente mundial del arte urbano entre serigrafías, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías, expuestos en su mayoría por primera vez en España. La presentación de la muestra tuvo lugar ayer con el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el director de La Térmica, Salomón Castiel; el director de la firma colaboradora Sold Out, Rafael Giménez; y el comisario Alexander Nachkebiya.