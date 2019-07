Del Bosque ve Avances en la integración

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque cree que cada vez hay una "conciencia social más grande" y se están dando "pasos adelante" en la integración de niños con discapacidad. El técnico, que tiene un hijo con síndrome de Down, ha dado una ponencia sobre "Capacidades diferentes" en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga en Marbella. Pero también ha lamentado "algunos hechos recientes que se han producido" y que considera "nos llevan un poco la contraria", pero ha añadido que "en líneas generales avanzamos". El también exfutbolista ha compartido con los asistentes al seminario su experiencia personal, en la que ha dicho que la integración "ha sido eficaz", pero no se ha atrevido a generalizar sus comentarios a todos los casos. Ha explicado que tanto la decisión de los padres como la de los profesionales puede "llevar a un recorrido o a otro para la formación de los chavales", pero se ha mostrado "en principio absolutamente favorable a la inclusión". Defiende que estos chicos deben recibir apoyo y que "no pueden estar arrinconados", sino asistir a un aula "con todos".