Brotes y rebotes

Está claro que el sofocante calor sahariano, que no ha necesitado venir en patera, no ha disuadido al coronavirus de su ya acostumbrada actividad diaria en la que cada día pone más empeño. En Málaga han aparecido dos nuevos brotes, que ya suman catorce, con ciento treinta afectados. Si miramos a nuestra comunidad andaluza, estamos con setenta y un brotes activos con más de ochocientos cincuenta positivos. La alarma entre la población en general va en aumento, pero ¿realmente es tan grave como nos lo pintan?

Hasta ahora todo lo que sabemos los ciudadanos es lo que nos han contado a través del televisivo Simón y el ministro Illa que, como es lógico por su profesión, se lo toma con filosofía. Pero a ellos se lo han contado, y les han sugerido las medidas a tomar, un Comité de Expertos que a estas alturas no sabemos si existió, existe o es apócrifo. Según Illa fue un engaño piadoso a la ciudadanía y según la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, claro que existió pero se ocultaron sus nombres para protegerlos no se sabe de qué.

Otros expertos epidemiólogos, virólogos y expertos en pandemias, cuyos nombres, DNI, número de colegiados, etc. se conocen porque se han encargado de hacerlos públicos, son los autodenominados "Médicos por la Verdad". Según estos médicos especialistas, esta pandemia es un fraude total. Y no quiere ello decir, según especifican, que se haya mentido deliberadamente, sino que la desinformación, la ignorancia, la ineptitud y los intereses políticos, han creado una serie de bulos y actitudes absolutamente perjudiciales para la población en general.

Para empezar, según dicen, jamás en medicina se ha utilizado el término confinamiento, propio de la terminología de guerra, especialmente en las guerras químicas. Siempre se ha utilizado el "aislamiento respiratorio selectivo". Nunca jamás en una pandemia se ha confinado a la población, sino que se ha practicado el aislamiento de los contagiados para evitar la transmisión del virus. Otra barbaridad es el uso masivo de la mascarilla. Obligar a llevarla a las personas que están sanas puede provocar secuelas peligrosas. Hay que saber que es una epidemia de transmisión directa a través de las gotitas de saliva. Pero, aún así, eso no basta para el contagio. Es necesario además una alta virulencia del germen (que si existe con el Covid-19), alta concentración del virus en el aire que con el distanciamiento disminuye, vía de entrada específica, boca y nariz, y saber que es casi imposible contagiarse a través de materia inorgánica donde el virus no puede vivir.

El incremento de positivos que se está dando va en relación a la mayor cantidad de pruebas PCR. Pero estas pruebas no son ciertas al 100%. Los casos, que no enfermos, que se están contabilizando como positivos en estas pruebas no son necesariamente positivos en Covid-19, ya que una pequeña cantidad del material genético detectado puede provenir de otros virus de la misma familia, como la gripe.

Estas opiniones expresadas por "Médicos por la verdad" les están causando ciertas molestias. Las represalias están a la orden del día y los brotes vienen acompañados de rebotes de algún que otro político.