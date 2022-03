Crisis entre el PP y el Cs

Las relaciones entre el PP y Cs, socios de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga, viven su peor momento. Ayer, la portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, volvió a pronunciarse sobre posibles discrepancias entre lo dos partidos, más aún tras el cruce de acusaciones de la pasada semana y volvió a insistir en "el hartazgo" del grupo 'popular', exigiendo a su socio de gobierno de Cs "el mismo grado de lealtad". "No vamos a seguir poniendo la otra mejilla", apostilló. Pérez de Siles, tras ser cuestionada por los periodistas, reconoció que no han hablado con Cs sobre lo ocurrido y recordó que "llevamos varios días evidenciando" a través de las redes sociales de Noelia Losada -portavoz de Cs en el Ayuntamiento- y de "asesores, community manager varios", que, "precisamente, no es que estén templando los ánimos, ni matizando sus declaraciones, sino todo lo contrario, parece que se están regocijando en ese charco, en ese barro". La portavoz se suma a la amenaza velada del alcalde, la pasada semana, de romper el pacto de gobierno si no se recompone la situación. Pero la pregunta es si el PP va de farol con estos avisos. Porque si Losada se fuera del ejecutivo local, De la Torre se quedaría en minoría ante la oposición.