Cuenta atrás para otro gran festival de música

Cuenta atrás ya iniciada. Mañana comienza el Andalucía Big Festival By Mad Cool y el recinto ferial del Cortijo de Torres ya se ha transformado para acoger una de las grandes citas musicales del año. Habrá tres escenarios y en ellos se sucederá la música de bandas nacionales e internacionales, veteranas e incipientes. Tras la cancelación de la gira europea de Rage Against the Machine, que iba a ser cabeza de cartel en el festival malagueño, C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede se han sumado a una lista de artistas.