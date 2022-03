Cuestión de líneas

El mundo, y la vida, se dirime entre una línea acá o allá. Todo pende de una línea. Mi amigo Aser decidió ayer traspasar la última línea de la vida y descansar en paz. Mi amigo Aser Seara, el Doctor Seara, era el hermano mayor que yo hubiese querido tener y que realmente tuve en él. Era, no solo un gran doctor y un gran lector, un megalómano y un gran coleccionista de arte, un gran empresario, que fundó la Clínica Los Naranjos y la Clínica Santa Elena en Torremolinos, sino que además era el tipo con el corazón más grande que yo haya conocido. Su generosidad era sobradamente notoria y somos muchos los deudores de ella. Aser, descansa en paz. Te aseguro que yo no descansaré recordándote hasta que traspase esa línea final. Quiero desde aquí unirme al dolor de tu familia, especialmente de tu esposa Elena Laverón, nuestra insigne escultora que siempre estuvo a tu lado.

A 25 kilómetros está la línea que nos separa de la tercera guerra mundial. Si los rusos deciden traspasar esa línea polaca con sus bombardeos, meterán el pie en el charco de la OTAN y las consecuencias pueden ser universalmente catastróficas, nucleares y radiológicas. Podríamos llegar a estar en un martirologio con nuestras radiografías.

Hay líneas que no se deben traspasar, pero cada uno, cada partido me refiero, la ve desde una de las partes en que esa línea divide al plano. La primera línea, con un fuerte olor antidemocrático que hubo, desde la instauración de la democracia en España, la traspasó Zapatero avalando el Pacto de Tinell, firmado en Barcelona en diciembre de 2003. Ese pacto sellaba con los separatistas catalanes un cordón sanitario al PP, ya que comprometía al PSOE a no establecer acuerdos de legislatura con él, tanto en la Generalidad de Cataluña como en las instituciones de ámbito estatal. Ese pacto ha inspirado la política del PSOE impuesta por Pedro Sánchez. Éste acusa al líder del PP de abrazar a la ultraderecha con una alianza crítica para el país. ¿Acaso le queda otro remedio si quiere gobernar? Porque el Sr. Sánchez no hace asco a traspasar la línea de gobernar o hacer pactos de legislatura con la extrema izquierda, los separatistas catalanes y vascos o con el filoetarra Bildu.

¿Por qué no respetan la línea ambos partidos mayoritarios y pactan que gobierne el que más escaños obtenga? y así evitar la dependencia de partidos no deseables a uno y otro lado de la línea. Por cierto, Junqueras da por seguro que el Gobierno negociará un referéndum. Si Sánchez no lo desmiente de inmediato estamos ante un peligro infinitamente mayor para la integridad de España que por el pacto PP- VOX en Castilla-León.

Todo es cuestión de líneas, digo, y lo es hasta para desatascar el parón de las obras en el PEPRI Centro de Málaga. Resulta que la Gerencia de Urbanismo dice que las nuevas edificaciones, hechas sobre la huella de las antiguas, deben alinearse (retranquearse) según el Plan citado, mientras que la Junta aboga porque se ajusten a la huella antigua y, uno por otro, las casas sin hacer. Y digo yo, ¿por qué no alinean la planta baja según la Gerencia, para dejar la acera con el mismo ancho en toda la calle, y la planta segunda con la alineación de la Junta, o sea la huella antigua? Así, todos en línea ¿no?