Democracia defectuosa

Un informe del Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de los Adultos, promovido por la OCDE, señaló que, entre 23 países del primer mundo, España estaba en penúltimo lugar en comprensión lectora. ¿Qué puesto ocuparíamos en comprensión política? Porque ¿hay alguien que la entienda? El número Casado & Ayuso, es lo más parecido a un sketch, de no recuerdo qué western, en el que el pistolero disparaba una y otra vez su revólver soplando después el humo del cañón, hasta que una de las veces sopló y disparó. El pistolero era Casado. En una situación tan delicada como la que tenemos en España, en la que el equilibrio entre los dos bloques políticos, cada vez más enfrentados, es sumamente importante, va el PP y se suicida enzarzándose en una pueril pelea por el poder. Tal conducta denota una inmadurez bochornosa que descalifica absolutamente a sus dirigentes, especialmente a quién está al frente de dicho partido político.

España es un barco absolutamente escorado a babor, con un Gobierno sostenido por partidos separatistas cuyo objetivo es destruir España, por comunistas, populistas bolivarianos y exterroristas. Y va la carga de estribor, o sea, la derecha que es el contrapeso, y se tira por la borda. Sacar a la luz pública, por parte de Casado y su secretario general, Egea, el contrato de compra de mascarillas del hermano de Ayuso, al comienzo de la pandemia, y acusando a Ayuso de corrupción, es un memez de dimensiones estratosféricas. Ese contrato del año 2020, ya salió a la luz por parte de la oposición en Madrid sin que hubiese consecuencia alguna. Nada mejor para la oposición, tras el triunfo arrollador de Ayuso en las elecciones de Madrid, que ponerle un caso de corrupción en las manos. Llueve sobre mojado y, lo que es inaudito, desde Génova. Está claro que el PSOE no necesita, como ha estado haciendo desde el comienzo de la legislatura, hacerle oposición a la oposición. Se dispara ella misma. Es necesario que este caso se aclare y se den todas las explicaciones pertinentes. Los españoles lo requerimos y España lo necesita. Pero no solo ese caso sino todos. Todos los que hubo al comienzo de la pandemia. Tanto las compras del Gobierno como las hechas por las Autonomías. Si necesario es aclarar el caso de las mascarillas de Ayuso, también queremos saber lo que pasó con los trescientos millones que el Ministerio de Sanidad pago a empresas con dirección desconocida (noticia de El Economista), o la compra de mascarillas a precios 28 veces mayor que el de mercado (noticia de El País) o los cobros de subvenciones, 701.000 euros, a Playbol, empresa que explota el negocio del padre de Pedro Sánchez (noticia de OKdiario), etc., etc. Porque ¿qué democracia tendríamos si la Fiscalía solo interviene cuando los indicios son a estribor? Si bien, no es menos cierto que la Fiscalía General además de ser independiente debería parecerlo, que no es el caso.

La guerra abierta en el seno del PP, tiene toda la pinta de mermar gravemente al partido más importante de la oposición, lo que pone en serio peligro nuestra democracia liberal y pluripartidista. El pasado año 2021, ya en el Ranking de calidad democrática, de la revista británica The Economist, descendimos de ser un país con "democracia plena" a serlo con "democracia defectuosa". ¿Dónde acabaremos sin oposición al bloque de Gobierno? Y, a todo esto, ¿cuánto tardará Casado en dimitir?