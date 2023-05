Cuando era niño nada me despertaba más ilusión que la llegada anual de los Reyes Magos. Al llegar enero tenía que escribir la carta con los juguetes que deseaba Y cada año me echaban los que a ellos les venía en gana. Luego supe que la paga extra de Navidad de mi padre, había volado en otras cosas más necesarias para la familia y no quedaba dinero para mis juguetes. Ya de mayor he llegado a entender que las promesas electorales son como las cartas a los Reyes. De todo lo prometido llegará lo que dé de sí la faltriquera pública; porque si algo hay de cierto en la vida es que el dinero no se estira como el chicle, ni es infinito, ni nace de la nada porque desgraciadamente cuanto más se gaste, más deuda hay y más tendremos que aportar a ella con nuestros impuestos.

Anda el presidente del Gobierno haciendo promesas conforme avanza el calendario hacia la fecha de las elecciones. Va haciéndolas a una media de una por mitin allá donde se desplaza (con el Falcon, claro). Cada promesa aumenta el déficit público y, por ende la deuda, que ya supera el billón y medio de euros. Y eso habrá que pagarlo ¿no? Porque nadie regala nada ¿Y quién lo va a pagar? Como diría el catedrático de Economía de la Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun: “Usted, señora, usted”. Para no ir más lejos, en la nueva Ley de Vivienda recién aprobada, de soslayo, casi sin que nadie se haya dado cuenta, le han subido el IRPF a los propietarios que tenían arrendada una vivienda a un inquilino para vivienda habitual. Este Gobierno te la cuela siempre por lo bajini.

Según Belarra, y no olvidemos que forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE, que “es muy conservador, le basta con un poquito de maquillaje para hacer parecer que las cosas cambian para que todo siga igual” (+ ó -). ¡A que va a llevar razón! Lo que pasa es que sus propuestas son como para descojonarse de risa. Los de Podemos lo quieren arreglar todo con el mágico elixir del venezolano Chaves: ¡Expropiese! (Mercadona también). Ese gran remedio que arruinó Venezuela hasta la pobreza generalizada y extrema (salvo mafiosos chavistas).

Tengo la impresión de que Pedro Sánchez cuando va a apoyar a sus líderes autonómicos o municipales, en lugar de hablar de sus problemas y soluciones, hace campaña para él, como si fuesen ya las generales. Por ejemplo, se ha metido en el charco de las viviendas sin tener en cuenta que el Gobierno no tiene competencias. No puede hacer ni aprobar planeamientos urbanísticos, ni puede conceder licencias, ni puede promocionar de forma uniforme en todo el territorio nacional. De ahí que eso de que la Ley de Vivienda tienen que cumplirla todos, que dice la ministra del ramo, es una majadería; sin la correspondiente aprobación por parte de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, no hay promoción que valga. Y ahora promete un aval del ICO, del 20% de la hipoteca a los jóvenes y familias con hijos. Eso es para la galería. Si el comprador no tiene solvencia de nada le sirve el aval. Además, como compre, se hipoteque y le okupen la vivienda, se queda pagando el 80% de la hipoteca, la luz, el agua y sin casa. Porque con la nueva Ley, los okupas son ciudadanos a proteger.