Extinción del gaditano

Es otro clásico del mes de enero, como los Reyes Magos, las rebajas, la cuesta, la Pestiñada, la Ostionada, la Erizada y todo eso. Aparecen los datos del padrón de habitantes y siempre sale que Cádiz está perdiendo habitantes. Cádiz es como un coche que pierde aceite y en el taller no le encuentran la solución, y siempre hay un mecánico que dice "bueno, ya no va a perder más", pero al cabo de unos meses ya lo verás. Le podríamos echar las culpas al alcalde, José María González, igual que antes (los que ahora se callan) salían diciendo que la culpa era de Teófila, porque con ella perdíamos habitantes todos los años y no hacía nada por retener a los jóvenes, y los pisos estaban por las nubes, y no se construía nada para la juventud, y Cádiz está triste y medio muerto... Lo mismo que ahora, pero ya no lo dicen, porque el muchacho es de Podemos y tiene bula.

Sin embargo, si somos justos, se debe precisar que no es un problema totalmente municipal, sino derivado de las circunstancias de Cádiz. El año 2017 perdió la capital gaditana 1.069 vecinos, con lo cual se ha quedado en 116.979 empadronados. Es el tercer municipio de la provincia en población, por detrás de Jerez, que se ha estabilizado, y de Algeciras, que sigue creciendo. En la provincia, los municipios con saldo más positivo son Chiclana, San Roque, Sanlúcar, Algeciras, Puerto Real y Los Barrios. Son los municipios en auge. Y excepto Puerto Real (donde es por rebote y pisos más baratos que en el resto de la Bahía), en los demás es por causas laborales, sobre todo en el Campo de Gibraltar. La Bahía de Algeciras va a más y la Bahía de Cádiz se estanca.

El peor dato de todos es que Cádiz se ha convertido en la capital de provincia española que pierde más habitantes, seguida de Huelva. La población crece donde hay trabajo. La provincia de Cádiz ha perdido habitantes, pero la provincia de Málaga los ha ganado. Y la zona de la provincia con mejores resultados es la del Campo de Gibraltar, que está limítrofe con Málaga. En España las provincias que más han crecido son Madrid y Barcelona. Y las capitales que más han subido son Madrid, Murcia, Valencia, Palma de Mallorca, Vitoria y Málaga. Esa es la geografía humana del país.

En Cádiz capital los pisos ofrecen una relación calidad-precio pésima. Caros y malos. Es un problema estructural. Pero lo más negativo es la falta de oportunidades para que aumente el empleo. Podemos decir que la ciudad está medio muerta. Aunque, según parece, la gente no tiene demasiado interés en que resucite. Así le va.