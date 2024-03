No es un Festival de categoría A

Informaciones varias defienden que el Festival de Cine de Málaga es de categoría A, pero están equivocadas. Y me sorprende aún más que no hayan sido desmentidas ni por el festival.Yo sé que todo esto va a gustar muy poco a la dirección del festival y a los políticos de turno encantados del engrandecimiento infinito de nuestro festival. Como siempre, un problema de «cantidad» y no de «calidad». Pero, en honor a la verdad y a la precisión de cómo son las cosas, paso a explicarme: lo que la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos) ha concedido a Málaga es la acreditación como festival de cine competitivo especializado en cine de habla hispana (festival especializado). Pero en absoluto de la llamada categoría «A». El único festival de largometrajes con esa categoría «A» en España lo tiene San Sebastián. Y en la categoría de Cortos y Documentales también lo tiene Bilbao. Ningún festival más lo tiene. Así que sería bueno y conveniente que, con ánimo de aclarar y evitar confusión a los ciudadanos y público cinéfilo participante, se desmintiera esta noticia falsa. No es una norma existente en los estatutos o reglamentos de la FIAPF, pero se da la circunstancia, no casual, de que en ningún país del mundo hay dos festivales de categoría «A» en el mismo territorio, inclusive en la propia Francia, sede de la FIAPF.

De cualquier forma, si la dirección del Festival de Málaga sigue insistiendo en esta línea, me tranquiliza enormemente que este año hayamos tenido como miembro del jurado a José Luis Rebordinos ?director de San Sebastián?, pues ha tenido la oportunidad, y nadie mejor que él, para conocer en profundidad las variopintas particularidades intrínsecas de normas y costumbres habituales endémicas del funcionamiento de Málaga para darse cuenta de que, mientras continúen esos hábitos y no se cambien, Málaga no tendrá previsiblemente esa categoría.

Por cierto, a ver si de una vez por todas el propio festival habla con propiedad de los términos latinoamericano e iberoamericano. Los confunde continuamente en discursos y notas de prensa. Cada vez que hablan de latinoamericanos están excluyendo a países como Brasil y Portugal. ¡¡¡Que viva el Festival de Cine Iberoamericano de Málaga!!!