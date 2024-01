Los Reyes Magos me han echado un Gremlin malo. Con humor Baltasar. Es un regalo con doble sentido. Una caricia de carbón porque me he debido de portar como un concejal tránsfuga. O es que me conocen muy bien y los monarcas saben que Gremlins es mi película navideña favorita, la prefiero mil veces antes que Qué Bello es vivir. Entre el glutamato miel de Frank Capra y Joe Dante, me quedo con las gamberradas de las alimañas punkis. Ya me gustaría ver a una docena de gremlins chungos haciendo de las suyas en una cabalgata. Este año en Cenacheriland las caravanas orientales han ido por distritos, casi puerta a puerta. En la madriguera pasaron rozando el telefonillo.

Una corte de carrozas con los nietos; los señoros hacíamos ojitos a las bailarinas de la danza del vientre con la piel de gallina. Las paisanas con fiereza pantera fueron a lo práctico: llenar bolsas de chucherías para las criaturas. Mucha escasez de pastorcillos y soldados romanos, ni una oveja.

Eso sí, bastante personaje de cómic cinéfilo: un Supermán que se parecía a Elvis Presley, Batman, Spiderman, la Patrulla Canina y una legión de fontaneros de Super Mario que ya ha cumplido 40 tacos con la llave grifa a cuestas. Hay pique de cabalgatas como con las luces callejeras. En Antequera repartían polvorones, molletes y piquitos. Por Cruz de Humilladero hasta regalaron bicicletas. En la cabalgata magna de silla se dispararon 17´5 toneladas de caramelos con mala puntería. El boquerón del Málaga C.F. parecía salido de una serie B: la criatura del pantano.

En cada nuevo día de reyes vemos que menos niños bajan a la calle con sus juguetes nuevos, también hay sequía demográfica. La chavalería quiere ropa y videojuegos, llegué a escuchar a un chavea en 101tv gritar en directo 1.500 pavos, se tiró excelso moco el crío. Yo creo que esto de los reyes magos es el último bastión de la monarquía.

El 6 de enero en Casa Real andaban hechos unas pascuas con la institución en ascuas. Hoy domingo no hay disculpa para desmontar los espumillones, el abeto flamígero, las luces, meter las figurillas del belén en su caja, empaquetar las palmeras. Ir preparando el cuerpo de gremlin chungo para un año de rebajas y no precisamente de ropa. Pero calle Larios seguirá centelleando de carnaval para que el roscón y circo no decaiga.