Cuando en agosto de 2008, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, fue excarcelado el asesino etarra Iñaki De Juana Chaos, tras cumplir 18 años de cárcel de los 3.000 a los que había sido condenado por los 25 asesinatos que pesaban sobre sus espaldas, Pedro Aparicio, que había sido presidente del PSOE de Andalucía, escribía que él conocía muy bien a los socialistas de toda España. “La mayoría obedece a su conciencia. Son personas de bien. Preferirían una conducta ética a cualquier estrategia política, a cualquier triunfo electoral, a cualquier sistema ideológico. Pues bien, en nombre de todos ellos el Gobierno (socialista) ha excarcelado a De Juana Chaos (…) yo sé que, esta vez, va a haber dentro del partido del Gobierno muchas conciencias heridas y mucha gente avergonzada. Si tal cosa no ocurriera; si -como temía Victor Hugo- la consigna es más poderosa que la conciencia, entonces estará todo perdido. Será el momento de decir ¡apaga y vámonos!”

Ha llegado ese momento, Pedro. Está todo perdido. Tú ya lo sabías antes de morir. Ante el insultante, nauseabundo, inmoral y humillante pacto de legislatura del PSOE con Bildu; ante esa foto del Presidente del Gobierno, con la sonrisa en la boca, estrechando la mano de aquellos que han brindado por cada asesinato, con aquellos que decían -con De Juana Chaos- de sus víctimas: “sus llantos son nuestras risas”. Hoy tenemos que decir ante las risas de Sánchez con los de Bildu: “sus risas son nuestro llanto”. Hay aún 379 asesinatos de ETA sin resolver, cualquiera de ellos puede haber sido perpetrado por alguna de las manos que ahora estrecha Sánchez.

Ante la humillante impotencia a la que están sometidos los familiares de las víctimas y todos los españoles de bien, incluidos los socialistas que sé asqueados, no me queda otro desagravio que homenajear desde estas humildes líneas a todos los socialistas asesinados por ETA. A saber: Germán González López, fotógrafo, asesinado a tiros en 1979, Enrique Casas Vila, senador, y Vicente Gajate Martín, policía municipal, ambos asesinados por arma de fuego en 1984, Fernando Múgica Herzog, dirigente del PSOE, asesinado a tiros en1996, Fernando Buesa Blanco, secretario general PSE, asesinado con un coche bomba, Juan María Jáuregui Apalategui, gobernador civil socialista, muerto por arma de fuego, y Ernest Lluch Martín, exministro de Sanidad, vilmente asesinado a tiros, los tres en el 2000, Froilán Elespe Inciarte, concejal del PSE, asesinado de un tiro en la cabeza en 2001, Joseba Pagazaurtundúa Ruiz, ex-jefe policía municipal, cuatro disparos en la cabeza lo mataron en 2003 e Isaías Carrasco Miguel, concejal del PSOE, muerto a tiros en 2008.

Todos ellos murieron por ser españoles, demócratas y socialistas fieles a la Constitución. Junto a ellos no podemos olvidar a los 843 asesinados más, 2.600 heridos y 90 secuestrados, de todos los partidos y estamentos sociales, inocentes personas, incluidos niños. Esa barbarie no se puede blanquear aupando a sus representantes, mediante un pacto con contrapartidas, al gobierno de la nación. “Nunca pactaremos con Bildu” dijo y repitió hasta la saciedad Pedro Sánchez y todos sus ministros. Cómo aceptar a un presidente de Gobierno que no tiene palabra ni honor que pacta con declarados enemigos de España. No, la democracia de verdad, no es la democracia de aritmética. No quiere ni hablar con VOX, pues más vergüenza es hablar con Bildu o Puigdemont.