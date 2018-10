Lengua de Serpiente Iglesias

Veo a Pablo Iglesias como el Grima Lengua de Serpiente de El Señor de los Anillos y a Pedro Sánchez como su víctima, el rey Théoden hechizado por su consejero hasta dejarlo como un despojo sin voluntad. La lectura del muy recomendable Un hobbit, un armario y una Gran Guerra (Larrad Ediciones), pese a sus incomprensibles problemas de traducción y erratas, en el que Joseph Loconte analiza los mundos de Tolkien y Lewis como una respuesta esperanzadora a sus traumas en el frente durante la Primera Guerra Mundial, me llevó a la relectura de fragmentos de El Señor de los Anillos. ¡Qué bien escrita está! ¡Y hay quien la compara con Juego de tronos! Y la relectura de la obra maestra de Tolkien me llevó a ver transparentarse a Iglesias en Lengua de Serpiente y a Sánchez en Théoden. También pudo recordarme la tóxica relación entre ambos al antro de las Montañas de la Sombra en el que Ella-Laraña aguardaba a sus víctimas para succionarles su vida y sus entrañas hasta dejarlos como cáscaras huecas. ¿Exagerado? No lo sé. Pero los reflejos condicionados son así.

Y este reflejo se produjo cuando vi el documento de los presupuestos encabezado -en plan de igualdad- por los logos del Gobierno de España y Podemos; cuando vi a Iglesias haciendo su tournée nacionalista entrevistándose con el encarcelado Junqueras, con Torra y con Urkullu o conferenciando con el prófugo Puigdemont, a quien llamó "interlocutor importante"; cuando vi al PSOE votando junto a ERC, PDeCAT y PNV la propuesta de Unidos Podemos para eliminar del Código Penal los delitos relativos al enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona, las ofensas religiosas y el ultraje al Gobierno, las instituciones del Estado y sus símbolos. Como si el insulto, la injuria o la apología del terrorismo -con la consiguiente humillación de las víctimas- tuviera algo que ver con la libertad de opinión y de expresión. ¿Cómo es posible que el PSOE haya caído en la falacia de Garzón -"la libertad de expresión ha de prevalecer porque la democracia es poder criticar a las instituciones de arriba, a las de más poder"- confundiendo la crítica con la injuria o la libertad de expresión u opinión con el insulto? Espero que lo que queda del PSOE haga de Gandalf liberando a Théoden Sánchez del hechizo de Lengua de Serpiente Iglesias. También Casado tiene el suyo que, curiosamente, es de su mismo partido. Se llama… Sí, es ese en quien está usted pensando.