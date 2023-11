Andalucía Management abrochó la quedada empresarial de 600 directivos con una conferencia inspiracional. En la XIV edición el testimonio correspondió a la atleta paralímpica Sara Andrés Barrio que con su sonrisa, prótesis, medallero e historia de superación demostró que para caminar, correr, competir y superar un cáncer, más que pies, se necesita vitalidad, propósito y fortaleza mental. Aserruchar el piso y rejonear al empresariado con más impuestos y burocracia es el freno del que echan mano demasiadas administraciones públicas. Siendo positivo, allí se tocó el asunto del talento y liderazgo, un aspecto descuidado en épocas de raquítica oferta laboral. En tiempos de sequía también demográfica, los millennials se han vuelto exquisitos y no trabajan para cualquiera. Los más jetas se ríen de los viejennials, con el chascarrillo de “para qué curras tanto si no vas a heredar la empresa”. Luego están los que ganan. Los premiados en Andalucía Management 2023: Aires veleños de Trops a la innovación social, Surexport al Desarrollo Empresarial y Castillo de Canena a la Empresa Familiar. También se aplaudió el reconocimiento al alcalde. Francisco de la Torre sacó pecho con los 570.000 de autónomos de Cenacheriland. A pesar de tanta queja por los alquileres y el precio de la vivienda y lo de la torre del Puerto de amarras. Ya le digo que el jueves 23 vibraba el Palacio de la Buena Lata de FYCMA .En el evento organizado por Francisco Cabrera en cada nueva edición se ven gestores más jóvenes, ellos con la chaqueta apretá y ellas brillando brilli. También estuvo desmelenado Fernando Beltrán, el hombre del nombre de las cosas, poeta a tiempo completo y especialista en “naming” que él traduce al cristiano como oficio de nombrador de marcas y cosas. Alicia Asín mentó a la bicha terminator, quitando miedo al algoritmo: La inteligencia artificial, la I.A. y el Chap GPT que miramos de reojo los que nos ganamos la vida con un teclado. Mención extendida merece el ex vicepresidente económico de Portugal y ex ministro de Exteriores Paulo Portas; con suave cadencia y saudade habló atlántico acerca del mercado energético para deleite de los aficionados a la geoestrategia y las paranoias ibéricas. Hubo abrazos, regalitos y cóctel tarjetero. Tras el almuerzo en buena compañía, mesa redonda con David Cano, Lorenzo Bernaldo de Quirós y José Carlos Díez: perspectivas económicas para seguir liderando el camino con la incertidumbre que acostumbra.