Málaga sigue buscando la suerte en las administraciones

Pese a que el pasado 23 de diciembre la fortuna no miró demasiado hacia Málaga desde el Teatro Real, los malagueños no cejan en su empeño de buscar la suerte en las administraciones de lotería. El Niño nunca tuvo tan buena prensa como 'el Gordo', pese a que dicen que reparte más cuando toca. Aún con eso, las administraciones de lotería siguen culminando su agosto entre diciembre y enero. No hay demostración con granos de arroz que pueda con la ilusión por tapar algún 'agujero' o, quién sabe, dejar de trabajar.