El Málaga no estuvo solo en el Francisco de la Hera

No caminó solo el Málaga en Almendralejo, donde hubo una nutrida representación de aficionados blanquiazules. El conjunto que entrena Víctor Sánchez del Amo no pudo pasar del empate a cero contra el Extremadura. El triunfo habría supuesto la guinda para los valientes malaguistas que se plantaron en el estadio Francisco de la Hera después de que la mayoría viajase por carretera durante la madrugada anterior a la cita liguera, que no conviene olvidar empezaba a las 12:00 horas.