Medel no será emérito de Unicaja

El ex presidente de la Fundación Bancaria Unicaja Braulio Medel ha renunciado a ser presidente emérito de Unicaja Banco, según han asegurado a Efe fuentes financieras, que explican que los supervisores bancarios no ven bien ese tipo de puestos honoríficos. El consejo de administración de Unicaja Banco, reunido ayer, decidió por unanimidad no desarrollar el acuerdo de ese mismo órgano de 2016 para designarle para ese puesto, una vez había conocido la comunicación de Medel para desistir del cargo. La agencia asegura que el Banco Central Europeo no ve claras las presidencias eméritas, según las fuentes consultadas, que precisan que Braulio Medel ha querido evitar problemas y ha renunciado, de forma que se evita cualquier posible penalización en requerimientos de capital. Medel pidió recientemente ser presidente emérito de Unicaja Banco tras dimitir al frente de la fundación bancaria en junio. La presidencia emérita comprendía funciones de representación, no era remunerada y tenía derecho a conductor, secretaria y despacho.