Monólogos políticos

No esperaba que en pleno auge del pluripartidismo en Andalucía la política se iba a convertir en algo tan reiterativo. Se supone que un gobierno apoyado por tres fuerzas políticas mostraría su pluralidad con planteamientos diferenciados que traslucieran las diversas ideologías que sustentan el pacto parlamentario. Pero por ahora no es así. El PP, el gran beneficiado de esta coyuntura política, aparece como la única fuerza política capaz de ocupar todos los resortes del gobierno y toda la actualidad informativa. En este resultado mucho tiene que ver el omnipresente consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que rentabiliza para su grupo toda la actualidad política detentando el protagonismo exclusivo de los calculados ataques a los anteriores gobiernos. Frente a este hecho, C's, el otro socio del ejecutivo, atenazado en su pérdida de músculo electoral, sumido en batallas internas y con fragilidades notorias, está difuminado y se ha convertido en el verdadero amigo invisible. El vicepresidente Marín tiene dificultades para hacerse notar y ha pasado de socio gubernamental a aplaudidor distinguido. Por su parte, Vox, el apoyo imprescindible, se conforma con apariciones esporádicas que dejen constancia de sus mensajes doctrinales, lo que por ahora parece ser su único objetivo, sin rentabilizar su último éxito electoral. Son pequeños 'pellizcos de monja' que no causan excesiva incomodidad al partido gobernante.

Y en la oposición solo existe un silencio estruendoso. El PSOE aún no se ha aclimatado a su nuevo papel en el concierto político; después de la sentencia de los ERE aparece noqueado y con escasos resortes para replicar. Ante los reiterados ataques del Gobierno, la dirección socialista ofrece un perfil bajo y débil, evitando la confrontación y sin encontrar una respuesta contundente y rigurosa. Nadie se siente llamado a defender la gestión de los anteriores gobiernos ni nadie parece estar dispuesto a quemarse en el empeño, esperando que solo sea el tiempo el que mejore la situación. Craso error pues es evidente que es esta fragilidad la que está dando alas al actual gobierno para que incida continuamente en esta línea de ataque. Mientras, Podemos trata de diferenciarse de los socialistas más que de hacer oposición al gobierno. Si este panorama no varía, tendremos que ir acostumbrándonos a que el portavoz del gobierno, al frente de su bien engrasada máquina de propaganda, nos ofrezca continuamente un monólogo político sin encontrar réplica alguna.