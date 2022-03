Mientras Putin llama operación Especial a arrasar y desahuciar a Ucrania, en Málaga se ha denominado operación residencial al desahucio de los vecinos de lo queda de El Perchel o Los Percheles, el barrio quizá más antiguo de Málaga. Un barrio que nació al pairo de la industria de secado de pescado en la que se usaban "perchas" y de ahí su nombre. Pero dejemos la historia del Perchel, tan entrañable para los malagueños, porque es bastante triste, ya que el desarrollo de la ciudad se lo ha tragado en su mayor parte.

Como decía, El Perchel tiene una significación especial para Málaga. No hace falta recordar que ya Cervantes lo cita en el Quijote, en su capítulo III. Cuándo Don Quijote vela sus armas en la venta y el ventero, guasón él, le dice que también fue caballero y visitó en sus andanzas "Los Percheles de Málaga". Y tal impacto tuvo en Cervantes estos Percheles que vuelve a citarlo en su última novela, "Los trabajos de Persiles y Sigismunda", que él mismo consideró como su mejor obra. En ella, pone en boca de un cautivo de los moros, hablando de él y un compañero: "Nos cautivamos juntos porque yo cautivé en Alicante en un navío de lanas que pasaba a Génova: mi compañero en "Los Percheles de Málaga" donde era pescador". Poco queda de aquél Perchel de Cervantes, pero muchos malagueños, (bueno, ya no quedamos tantos), lo conocimos cuando aún la apertura de la Avenida de Andalucía no lo había partido en dos y era un barrio singular donde los hubiere. Cuando leí en la prensa que se estaba cerrando por una promotora de Madrid la mayor operación residencial del centro de Málaga y que medio centenar de familias se veía abocada a buscar otra vivienda, lo primero que pensé es en que se pretendiera hacer una operación al estilo Putin y me fui a ver qué planeamiento tenía aprobado definitivamente ese trozo de Perchel que figura en el Plan Especial Protección de Reforma Interior (PEPRI) como P.2 "Perchel Sur". Me hice con la ficha correspondiente y vi que fue aprobado definitivamente el día 5 de mayo del año 2000. Si la memoria no me falla, en esas fechas, era alcaldesa Celia Villalobos y concejal de Urbanismo el actual alcalde Francisco de la Torre.

Según la ficha de planeamiento, la Primera Condición que se establece para una actuación urbanística en la zona es la: "Recuperación y conservación de la estructura urbana y su tipología edificatoria mediante procesos de rehabilitación". ¡Uffff. Vale! Esta operación no consiste en arrasar, ya que las viviendas están protegidas y solo se pueden rehabilitar. El problema, pues, es humano y muy serio. Son viviendas habitadas por familias de escasos recursos económicos a los que se ha comenzado a acosar para que abandonen sus viviendas. Como bien dice mi querido y admirado Salvador Moreno Peralta, arquitecto, urbanista y humanista de reputado e indiscutible prestigio: "No hay modelo urbanístico decente que pretenda cimentar su excelencia sobre dramas humanos". Pero el planeador, a las órdenes del actual alcalde, Francisco de la Torre, también previó eso y protegió a los habitantes percheleros. Así, en la Condición Tercera de la ficha urbanística, se impone el: "Mantenimiento de la población existente…" Queda, pues, claro que los vecinos del Perchel están protegidos legalmente contra posibles prácticas urbanísticas especulativas. Seguro que el alcalde velará porque se cumpla la protección que él mismo ordenó.