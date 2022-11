El PP se toma tiempo

El PP de Málaga se está tomando su tiempo para elegir a los candidatos a las principales alcaldías de la provincia. La causa es la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cuyo marido e hijastro están inmersos en un proceso de la Audiencia Nacional contra el blanqueo y el narcotráfico de ciudadanos suecos en la Costa del Sol. Sobre Muñoz no pesa ninguna acusación, aunque su posición ha empeorado después de que la semana pasada actualizase, al alza, su declaración de patrimonio en el Senado. El PP no se decide, no quiere apartarla, duda.