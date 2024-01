A nuestro arcade vintage le ha atropellado un patinete. Al salir de la Carcasona del Parque. Sustaco de refilón. A mi madre de niña la revolcó un Ford T. La paisana fue una de las primeras mujeres en conducir de su generación. A mí también me sacudió un seiscientos en paso cebra cuando iba a sellar una quiniela. Acerté catorce raspones. Mi chaval comenta que el coche autónomo está al caer. También estrellándose en la California woke de palos altos, respondo. No sé si san Francisco de la Torre tiene carné de conducir. Siempre lo hemos vivido con chófer. Como ingeniero agrónomo en su mocedad le pegaría un 2CV y más adelante otro Citroën, un DS Tiburón, blindado a lo De Gaulle, con suspensiones hidroneumáticas en este seco estío invernal –no te metas con mi Paco– , advierte mi santa. Tras el incidente del patinazo arrollador, la muy redonda Málaga puede optar a Capital Europea del Patinete Acosador. La movilidad en Cenacheriland es un misterio de carril bici de Ruidera. No sabes a qué velocidad circular con tanta señal repintada en el asfalto: 30 km/h, 40 km/h, 50 km ¿Por ahora? La idea europeregrina de la ZBE (Zona de Bajas Emisiones) suena a Zebedeo, el padre del apóstol Santiago. En vez de viera tendremos que lucir una pegatina en el parabrisas con un abecedario de restricciones, pasando por caja y queja. Nos enfrentarnos a más radares y videocámaras acusicas, que también es para hacérnoslo multar. La vía moderna se está volviendo pamplinoica. Si le da un amago de nostalgia con lo de cualquier tiempo pasado carburaba mejor, disfrute este domingo de Retroauto, en el Palacio de Congresos a 4 latas. También SEAT 600, Renault 5, Simkamaustras, Porsches y Alpines. Ahora que se adviene el coche eléctrico, por imperativo medioambiental, dé la bienvenida a carros caros, pesados y apantallados con una red de electrolineras ninja. Se avanza a paso cangrejero. En estos tiempos de bullas nos venden minutos muertos de locomotora de vapor. Así pinta de momento el transporte electrocutado. Imagine una operación salida de puente o la espantada masiva vacacional con estos artefactos que dan calambre. Nos conformaremos con el patinete espantaviejas, la bici eléctrica, el bus o andando que es gerundio cardiosaludable.Ya lo advertía la Bruja Avería en La Bola de Cristal: Émbolos, rotores y bujías...¡Soy el misterio de la economía!