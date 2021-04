Punto de encuentro para trabajar en la recuperación

El Salón de Innovación en Hostelería, H&T, ha arrancado este lunes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y será hasta este miércoles, 28 de abril, un punto de encuentro para que empresas y administración trabajen en un horizonte de recuperación. Por otro lado, el chef Dani García inauguró el programa del espacio 'The Kitchen' con la revolución de los nuevos modelos de negocio como el Delivery o el Take away como protagonistas. Le siguieron exponentes como Diego Gallegos, Cristóbal Muñoz, Kiko Moya o Celia Jiménez que abordó la uva pasa de la Axarquía en la mesa ofrecida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.