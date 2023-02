En los comienzos de la exitosa andadura de Podemos, Errejón fue el que más simpatías y respeto me originó de entre sus fundadores. Era un chico listo y sagaz, más de lo que se le podía suponer por la edad. Supongo, aunque ahora le sigo menos, que seguirá siéndolo y con más experiencia. Fue por entonces cuando dijo aquello de que "la política es sexy". Los programas no importan mucho". Eso ya quedó demostrado en España con el caso que le hicieron todos los partidos al machacón filosofo-político Julio Anguita con su "programa, programa, programa".

El domingo estuvo en Málaga Pedro Sánchez apoyando la candidatura de Daniel Pérez a la alcaldía de Málaga. He de decir que personalmente siento bastante simpatía por el aspirante y no digamos por la concejala que, según parece, puede ir de segunda en la lista del PSOE, Begoña Medina, a la que más que simpatía le tengo cariño y admiración porque la considero una de las mejores concejalas que ha tenido el Ayuntamiento de Málaga, porque fue concejala de la mano de mi añorado Eduardo Martín Toval y porque a su vuelta en 2017 al Ayuntamiento lo ha demostrado con su trabajo desde la oposición. Pero, dicho esto, me pregunto ¿A qué ha venido a Málaga Pedro Sánchez? ¿A ponerse flores con su gobierno e insinuar que le debemos hacer rogatorias por seguir vivos gracias a él? De momento ha venido a hacerle el flaco favor al candidato de rebajarlo a alcalde pedáneo, como ha dicho, a ser el "alcalde de los barrios". Eso en el mismo día que conocemos que la revista Forbes "eligió a Málaga como la mejor ciudad del mundo como alternativa a las grandes capitales, las habituales reinas de cada país por su importancia política, geográfica y por densidad poblacional."

Pero no acaba ahí la gesta del Sr. Pedro I de la dinastía de "los Sánchez". Para hacerle un favor a Dani Pérez, le pone en contra al empresariado malagueño insultándolo, siendo que, por cierto, siempre mantuvo unas excelentes relaciones con el PSOE (doy fe de ello después de pasar una década por la presidencia de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores y la vicepresidencia de la Confederación de Empresarios de Málaga). Daniel, Sánchez no suma, Sánchez resta votos haga lo que haga, porque es altivo, insultantemente presumido y ególatra. Presentarse a las elecciones como uno de los suyos es tener el fracaso asegurado, si no que se lo pregunten a Juan Espadas.

El poeta libanés Khalil Gibrán puso en boca del apócrifo profeta Almustafá: "Compadezcan a la nación cuyo estadista es un zorro, cuyo filósofo es un prestidigitador, y cuyo arte es un arte de remiendos y gesticulaciones imitadoras. Compadezcan a la nación cuyos sabios están aniquilados por los años y cuyos hombres fuertes aún están en la cuna. Compadezcan a la nación dividida en fragmentos, cada uno de los cuales se considera una nación". Aunque escrito a comienzos del s. XX, pareciera que estaba mirando a la España de Pedro Sánchez. Por eso creo que ponerse a la sombra del zorro nunca ha sido de provecho en la política. En el PSOE ha habido muchos hombres que han dejado buena sombra bajo la que cobijarse, sin ir más lejos, Pedro Aparicio, insigne y recordado alcalde de Málaga que fue o, el también insigne, Eduardo Martín Toval, que no lo fue porque sus propios mediocres compañeros no le dejaron.