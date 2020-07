Más 'cornás' da el hambre

El Ldebate abierto en Venecia a propósito del turismo masivo suena a copla: "Ni contigo ni sin ti / tienen mis penas remedio. / Contigo porque me matas, / sin ti porque me muero". Hace años que los venecianos luchan contra el turismo de masas que arrasa su ciudad y la hace inhabitable para los residentes. Especialmente, contra los gigantescos cruceros que se alzan como monstruosos bloques de muchos pisos que atacaran la ciudad. La pandemia les ha devuelto su Venecia. "He podido volver a pasear por la plaza de San Marcos, lo que no hacía hace muchos años", decía un veneciano a un periodista de Le Monde. El problema de Venecia es también el de Praga, el Machu Picchu, Dubrovnik… ¡y hasta el Everest!

Ciudades como Praga están estudiando planes de turismo sostenible aprovechando el vacío originado por la epidemia. Dicen los expertos que es imposible llevarlos a cabo porque el turismo masivo tiene que ver con tres bienes -el aumento del nivel de vida, el abaratamiento de los transportes y la libertad de movimientos- difícilmente controlables y sobre todo que no admiten marcha atrás (salvo el caso indeseable de que una tragedia como la que estamos viviendo empobrezca y cierre fronteras).

El debate veneciano, idéntico al de otras las ciudades y países para los que el turismo es esencial, tiene difícil solución. Sin turistas, se arruina. Con turistas, se degrada. En los últimos años el turismo masivo la ha dañado más que su progresivo hundimiento de dos milímetros cada año, agravado por el aumento del nivel del mar. Como en la copla, ni con turistas ni sin turistas tienen las penas de Venecia remedio; con turistas porque la matan, sin turistas porque se muere. Y lo mismo sucede con otras muchas ciudades. Sevilla, aunque las circunstancias sean muy distintas de las de Venecia, entre ellas.

Antes del coronavirus se estimaba que el imparable crecimiento del turismo mundial alcanzaría los 1.800 millones de desplazamientos en 2030. Actualmente se estima en 1.400 millones. En 1950, cuando comenzó el desarrollo del turismo a gran escala, eran 25 millones. En el caso español hemos pasado del primer millón en 1951 a 83,7 millones el año pasado. Pero el turismo da trabajo a casi tres millones de españoles y aporta el 15% al PIB, convirtiéndose en nuestra principal fuente de ingresos. ¿Cómo quejarse de los daños colaterales que provoca? Más cornás da el hambre, que decía El Espartero.