Los insultos no caducan

La consigna es que la caverna, encabezada por Vox, carga contra la consejera de Igualdad (Ciudadanos) por haber escrito un artículo contra la Semana Santa. Un titular resume bien esta manipulación: "Vox ataca a la consejera andaluza de Igualdad por una opinión sobre la Semana Santa de hace cinco años". Cuatro mentiras en una frase: no es sólo Vox; defenderse cuando se es insultado no es atacar; son insultos, no opiniones; y que se haya publicado hace cinco años no quita gravedad a los insultos.

Los objetivos de esta manipulación están claros. Al personificar en Vox el "ataque" la cuestión se reduce, no a la legítima protesta de muchos miles de andaluces ofendidos, sino a la rabia de una formación machista contra la mujer responsable de Igualdad, a la caverna atacando a la defensora del progreso, la igualdad y la libertad en lucha contra casposos prejuicios ancestrales. Al considerar que "rezumando odio", "plebe", "hipócrita", "inseguros, insatisfechos, acaparadores, iracundos, celosos y maltratadores" -lo que incluye acusar de un grave delito- son opiniones y no insultos, se convierte la respuesta de los insultados en un ataque a la libertad de expresión.

Que lo escribiera cuando no era de Ciudadanos ni política no quita gravedad a los insultos. No se trata de una cuestión sin importancia que se exagere. Si hubiera insultado tan gravemente a ciertos colectivos ya habría sido obligada a dimitir. Al parecer la consejera se acoge a la teoría mutante de Carmen Calvo sobre los cambios de personalidad ("el presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña… Hablan de mayo, y me han preguntado por el presidente del Gobierno"). Así la consejera no es responsable de lo escribió la profesora. Y también se abona al "no comparto algunas cosas que dije en el pasado" de Pablo Iglesias -renegando de su entusiasmo chavista, cuya herencia es tan actual estos días- al tuitear: "Pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido... No representa ni lo que pienso ni lo que defenderé como consejera…". ¿Con "plebe" o "maltratadores" no pretendía ofender? ¿Ya no piensa lo que pensaba? ¿Los insultos caducan? Ya dijo el clásico que se es dueño de los silencios y esclavo de las palabras. Pero que no se preocupe. Ante los que odian la Semana Santa ha quedado de lujo. Y la mayoría de los insultados olvidarán. El poder limpia más eficazmente que El Milagrito.