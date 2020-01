2020 de mala uva

El año comenzó raro. Con las redes sociales rabiosas soltando espuma por los teclados. La grillera de Twitter piando por la "Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España" desbordada por el insulto. En el otro extremo emocional, el guasap vomitaba ríos de melaza y buenos propósitos de chocolate blanco. Mientras los viejenials le dábamos a la frasca atentos al especial de José Mota con su Golpe de Gracia 31D o con poca risa tal y como anda de guerracivilista el ambiente democrático. Una compilación de gags delirantes nos presentó un "divertido asalto" al Congreso de los Diputados por una conjura de cómicos caracterizados de milicianos del humor republicano. Hizo la gracia justa. Gajes del destino: la inminente alianza del PSOE con Unidas Podemos y todo el combo ombliguista para gobernar Mordor a partir del 7 de enero enfada a media España. Los mismos augurios apocalípticos se predijeron para Andalucía con el quítate tú para ponerse el PP, Ciudadanos y Vox. Total, que el programa de TVE de nochevieja transcurría entre bromas, cancioncillas y arrugas de cómicos veteranos rodeando al rey, hasta lo de las campanadas centralistas de la Puerta y los cuartos de Sol. Entonces las cadenas de televisión arredraron su pelea por la audiencia. En esto apareció el asunto Pedroche, otra urgencia de estado que enfrenta al país, pues es de mucho interés popular, con qué trasmallo se desnudará la presentadora adalid del feminismo brilli-brilli. El lúbrico cachondeo se destapó cuando la criatura se liberó del negro manto de Darth Vader. La chiquilla lució a chapado gentil un corpiño de textura de hojalata iluminado con un par de manos de purpurina y trasero de palmadita acosadora. Con estas pintas a medio camino entre robot Metrópolis y el pedante "Citripio" C3PO acompañado del rechoncho Chicote "Arturito" R2D" de la Guerra de las Galaxias". Entre cuartos, descorches de cava y petardos a las mariscadas comenzamos el año. No sé si usted se ha atrincherado en el salón o aventurado en la resaca salvaje. Las 349 incidencias atendidas en Málaga por el Servicio de Emergencias 112 indican que no ha sido una nochevieja tranquila. Tan reposada como las canciones de "Cachitos de Hierro y Cromo" la memoria musical, lolailo y discotequera que confirma que cualquier tiempo pasado fue de peinados cardados más horteras. Como buen español comienzo 2020 de mala uva ¿Será porque me toca volver al tajo?