El martes se celebró en nuestra ciudad una concentración para protestar contra la sentencia del TS en el juicio procés, considerada "brutal y antidemocrática" por los manifestantes, y pedir amnistía para los "presos políticos". Los asistentes, unas doscientas personas según este periódico, corearon consignas como "la solución es la autodeterminación" o "no a la represión". Lo que más me llamó la atención de esta pequeña noticia es que los numerosas organizaciones convocantes -al parecer el número de siglas superaba al de asistentes- pertenecen a la izquierda extraparlamentaria. Al leer la información la pregunta es inevitable ¿que le pasa a la izquierda? Qué insondable razón ha llevado a buena parte de las fuerzas que se consideran de progreso -no sólo la extrema izquierda testimonial que se manifestó el martes- a dejar la defensa del Estado en manos de la derecha. Parece que hayan olvidado que sólo desde el poder del Estado se pueden aplicar políticas progresistas de lucha contra la desigualdad, de cohesión territorial o garantizar el acceso universal a servicios básicos como la sanidad, educación, pensiones, etc. Se puede argumentar que, con políticas de derecha, también puede suceder lo contrario. Pero de lo que no cabe duda es que un Estado desarticulado, con el sistema fiscal y la caja de la Seguridad Social fragmentados, inevitablemente conduce a aumentar la pobreza de los más pobres y la riqueza de los más ricos ¿Por qué cree, esta supuesta izquierda que grita "la autodeterminación es la solución", que son los territorios con mayor nivel de renta en los que existe una mayor pulsión independentista? El "España nos roba" ha sido el eslogan que más adeptos ha captado para la causa del independentismo catalán. Los asuntos territoriales y las políticas sociales están indisolublemente unidas, en nuestro sistema de financiación, por lo que al hablar de la independencia de unos hay que hablar también del futuro de las pensiones, la sanidad y la educación de todos. Puede que sea el carácter republicano del secesionismo lo que fascina a cierta izquierda, es posible, pero deberían saber que todos los países con sistemas de monarquía parlamentaria, como el nuestro, ocupan los primeros puestos en los índices internacionales de calidad democrática. Lo único cierto es que cuando la izquierda se alía con el independentismo está, objetivamente, traicionando a las clases sociales que debería defender.