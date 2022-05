El poema de irene

Se acercan las elecciones andaluzas y comienza el desfile de líderes políticos a calentar el ambiente en busca de votos. Apareció Sánchez por Jaén para echarle una mano al PSOE-A, del que es cabeza de serie el ex alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Tiene gracia. No se le ocurrió otra cosa que atacar a la derecha asegurando que "los partidos que ponen en riesgo a Europa y son sus enemigos no pueden ser una solución para Andalucía". Y lo dice en plural (¿?). Ni puede referirse al PP ni a CS, luego solo se refiere a Vox. La gracia consiste en que eso lo diga quién se mantiene en el Gobierno pactando con, no solo enemigos de Europa, sino lo que es peor, con enemigos de España. Eso mientras Espadas centra su programa en exigirle a Juanma Moreno que diga si pactará o no con Vox. ¿Qué pretenderá que haga? ¿Por qué no acepta el PSOE la propuesta de que gobierne la lista más votada? ¿Por qué Espadas no dice si pactará con el cóctel de partidos de extrema izquierda? ¡O hará como su jefe Sánchez, mentirnos diciendo que no podría dormir pactando con ellos y después pactar al día siguiente? No, más de lo mismo, no. Además, nos debe quedar claro a los andaluces que votar por el PSOE es reforzar a Sánchez, ERC, Bildu, etc.

Me ha sorprendido muy gratamente que la ministra Irene Montero recurra a un poema para responder en el Congreso a Macarena Olona de VOX. Claro que el poema que cita es de la uruguaya Cristina Peri Rossi, una gran escritora, Premio Miguel de Cervantes en 2021 y militante de la extrema izquierda. Si, por lo menos es bueno que nuestra ministra de Igualdad lea poesía, lo que celebro, más me gustaría que supiese elegir los poemas a la hora de utilizarlos en el debate político, porque el que le ha dedicado a Olona es uno de los peores, si no el peor, de la citada poeta. Su última frase: "Podríamos cumplir con él (su niño) los años pero no me gustaría que al llegar a la pubertad, un fascista de mierda le pegara un tiro". ¡Hombre! El verso podría, perfecta y lícitamente, ser alterado sustituyendo el término "fascista" por "comunista", que tanto monta uno que otro, y los dos serian "de mierda" (por lo del tiro).

Vaya un consejo como gran aficionado que soy a la lectura de poemas. Señora ministra, lea, lea mucha poesía, pero de todo género y autor, sea cual fuere su adscripción política o religiosa, le hará más feliz.

Permítame, Irene, que le recomiende un poema del gran poeta, padre de la patria cubana, José Martí, que he tenido siempre como lema y solo me ha dado satisfacciones a lo largo de mi ya dilatada vida: "Cultivo una rosa blanca / en junio como en enero / para el amigo sincero / que me da su mano franca. / Y para el cruel que me arranca / el corazón con que vivo, / cardo ni ortiga cultivo; / cultivo la rosa blanca." Tenga en cuenta que hay fascistas y comunistas que, aun estando equivocados en sus planteamientos antidemocráticos y totalitarios, tienen buen corazón y no son personas "de mierda" que matan niños pegándoles un tiro. Apúntese el cuento ya que usted es comunista y solo entiende la democracia y la libertad comunista, o sea ninguna, ni democracia ni libertad.