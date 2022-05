Un rayo de sol

El problema de ser un narcisista es que te miras en el espejo y siempre ves al nuncio de la perfección. Jamás caerá en la cuenta de que el espejo engaña. Cada vez que viene Sánchez por tierras de Andalucía, le vuelan a Espadas un montón de votos. Se empeña en demostrar, que él y solo él es el importante. Miren, si no, la noticia de la visita a Granada anteayer: "Sánchez se presentó en el acto preelectoral escoltado por Juan Espadas, candidato a la Presidencia de la Junta por el PSOE". Y, en su anodino discurso, solo habló de sus méritos, sin reparar en que quien se presenta ante los andaluces por el PSOE es Juan Espadas. Aseguró que es el "próximo presidente de la Junta", porque Espadas es "próximo" pero el que gestiona es Sánchez. Pues ya sabemos, si Espadas llega a ser el Presidente de la Junta de Andalucía estaremos los andaluces al albur de lo que pidan ERC, PNV y Bildu.

Juan Espadas, por su parte, hace bien poco por liberarse de ese papel de segundón a las órdenes del jefecito. Sólo se dedica a exigirle a Juanma Moreno (PP) que diga si va o no a pactar con VOX, o sea, que no hace más que intentar que renuncie a tener la mayoría para dejársela a él. Aunque parezca increíble eso es lo que pretende la izquierda. En realidad es un ejercicio chanchullero por la creencia de que, si el PP admitiese dicho pacto, perdería votos ante el supuesto miedo de los andaluces a la extrema derecha. Tal es así que Espadas arremete contra la derecha diciendo que el próximo día 19 de Junio "está en juego la autonomía". De hecho ha llegado a decir que al 19-J se le está poniendo cara de 28-F, en referencia al referéndum de Autonomía. No se da cuenta de que es a él al que se le está poniendo cara de Ángel Gabilondo, cuando las elecciones de Madrid.

Sánchez, en un alarde de ingenio se saca el lema de que votar en Andalucía será votar entre: "derechos o derechas". Está claro, votar PSOE será votar derechos. Derecho a una subida portentosa de la factura de la luz, a tener una inflación cercana al 10%, a que el precio de la gasolina se duplique, a que el Gobierno indulte a secesionistas convictos, a que le abran la información del CNI a los enemigos de España, a que el Presidente le llame "piolines" a los agentes de las Fuerzas Armadas, a que el Gobierno haga compromisos internacionales unilateralmente, en secreto y potencialmente peligrosos, a que introduzca en España gente con nombres y pasaportes falsos (Delci o Gali), etc. Además vuelve con el tema de la corrupción en el PP. Error, Don Narciso. En Andalucía la corrupción estuvo durante décadas en las alforjas de la Junta. Léase la sentencia de los ERES, (con dos presidentes condenados, uno de ellos a prisión) entre otros casos. Pero de la mano de Espadas vendrá un gobierno de coalición con Por Andalucía. Si Sánchez para contentar a UP tuvo que crear cinco ministerios más, Espadas tendrá que crear Consejerías para Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Más País, Equo, IU y Podemos. ¿Se imaginan un gobierno así? Menos mal que los chicos de Por Andalucía son como "Un rayo de sol" que, según Inmaculada Nieto, construirán nuestra "alegría y felicidad". "Shalalalalala uoh oh oh".