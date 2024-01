Con gran orgullo y satisfacción estoy en disposición de afirmar que al fin se ha cumplido uno de mis sueños. Bueno, voy a relativizar mi entusiasmo por aquello del rigor: se podría cumplir uno de mis sueños. Aunque pensándolo bien, y para mi desdicha, no recuerdo haber caído inmersa en la oscuridad de la noche mientras su ilusionante compañía me cruzara desde la orilla de la almohada hasta la primera salida del sol. Digamos que, sin necesidad de apagar las luces, le he admirado a la luz del sol, de todos los soles de mi consciente vida. Siempre lamenté el infortunio de que mi existencia no hubiese sido coincidente con la suya, la del mayor artista, solista, más vendido de todos los tiempos con más de 500 millones de discos vendidos y un sex appeal natural inigualable e irresistible. Tenemos que ir buscando aquellos conciertos que quedaron grabados con memorables actuaciones de joven, y de menos joven pero decrépito, víctima de los excesos. Actuaciones en blanco y negro donde escandalizaba la moral de la época con sus sacudidas de cadera, por sus zarandeos del cabello a ritmo del rockabilly, y otra de sus grandes aportaciones que fue la expansión de la música afroamericana. Hemos bebido todos los documentales que nos proyectan los avatares de una vida personal marcada desde el fallecimiento de su hermano gemelo a los pocos minutos de nacer, su paso por el ejército, actuaciones discutibles en el cine, pero totalmente perdonadas, también por su malogrado matrimonio, y hasta la egoísta decisión de su famoso mánager, Tom Parker, quien nunca permitió que Elvis actuara fuera de EE UU. El Coronel robó a millones de seguidores, y por absolutos intereses personales puesto que nunca pudo tener pasaporte por sus problemas legales, que su representado, el Rey del Rock, influyera directamente en nuestras memorias. En la era de la Inteligencia Artificial la compañía Layared Reality ha anunciado que “resucitará” a Elvis en un espectáculo con proyecciones holográficas y realidad aumentada en el que se nos hará poder sentir con imágenes inéditas, ese sueño, de verle actuar en directo. Será como ver esos conciertos en la tele, o documentales, pero con el Rey subido a un escenario a tamaño natural, tratando de corregir lo que el Coronel y su muerte prematura nos robaron: ver su nuevo espectáculo en Londres y Berlín, en Europa. Eso es, para mí, cumplir un sueño que se hace realidad, aunque sea virtual. Gracias Rey Baltasar. He sido muy buena.