No, pero no un no rotundo

La posibilidad de aplicar una tasa turística a los visitantes sigue generando debate. El Ayuntamiento de Málaga ha reclamado a la Junta que le otorgue esa competencia. Sevilla también. Pero la Junta se opone. Claro que el rechazo a veces lleva matices si es el alcalde más importante de tu propio partido, el PP, quien lidera la demanda. Así que ayer, en declaraciones a Cana Sur, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España sostuvo que "no es el momento" de plantearse la implantación de ese recargo, pero más adelante añadió que ella no se opone con "un 'no' rotundo" a esa posible figura. España recordó que es un asunto que le corresponde al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, el también malagueño Arturo Bernal, quien ya hace unos días dejó clara y sin ambages su negativa. La consejera de Economía, en todo caso, ha recordado que "hay algunos ayuntamientos que han pedido" esa tasa en Andalucía, pero otros no, de forma que "no hay unanimidad en el tema". Agregó que estamos en un momento complicado, "con una incertidumbre brutal" a nivel económico generalizada y que no ve oportuno plantearse "tasas nuevas".