SAS: otra oportunidad al diálogo

Con motivo del reciente cese del ex gerente del SAS Miguel Moreno Verdugo, comentamos que la Consejería de Salud debía tomar buena nota de las movilizaciones que estaban empezando a calar en el sector, que tras diez meses ve cómo el nuevo Gobierno no está cumpliendo con sus expectativas, alimentadas durante el largo periodo en el que el PP estuvo en la oposición. El llamado "Gobierno del cambio" no ha calmado el profundo malestar que desde hace tiempo reina entre los profesionales de la sanidad, pese a que el nuevo consejero, Jesús Aguirre, es un médico curtido en mil batallas sindicales. La prueba de lo dicho es el notable aumento de la movilización en hospitales y centros de salud que se detecta en los últimos días. El Ejecutivo, como hemos señalado en más de una ocasión, debe tener muy en cuenta que fue la mala gestión de la sanidad uno de los factores determinantes que hicieron que el PSOE perdiera el Gobierno andaluz tras casi cuatro décadas. Por ahora, parece no haberlo comprendido, y no han sido pocos los errores de bulto que han provocado la reactivación de la protesta sanitaria.

Sin embargo, también es cierto que problemas que llevan incubándose durante años no se pueden arreglar en apenas unos meses, como a veces se pretende desde los representantes de médicos y enfermeros. En este sentido, la Consejería de Salud y Familias pidió ayer a los sindicatos "sentarse de nuevo a dialogar y trabajar para solucionar los problemas de los profesionales y del sistema sanitario público de Andalucía, que es lo que le interesa a la gente". Además, la viceconsejera Lina García ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno, destacando la subida del presupuesto del SAS en 1.031 millones de euros hasta alcanzar el 6,4 % del PIB andaluz, el alza de la inversión sanitaria por habitante en 200 euros o el aumento de la plantilla sanitaria en 4.603 profesionales. Más allá de los reproches que los profesionales puedan hacer a la Administración, y viceversa, lo cierto es que la Consejería tiene razón al pedir una nueva oportunidad al diálogo. La sanidad andaluza necesita sosiego para ir superando los muchos problemas que acumula, más en un escenario futuro en el que, probablemente, habrá turbulencias de carácter económico. Hacer un llamamiento al diálogo no es, en este caso, un lugar común o un brindis al sol, sino una necesidad. Tiempo habrá, si el Gobierno andaluz no cumple con las expectativas, de trasladar la protesta a la calle.