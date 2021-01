El adelanto del toque de queda

Pese a la relativa parsimonia con la que el Gobierno central se está tomando esta tercera y desmadrada oleada del coronavirus, todo indica que hay que seguir intensificando las medidas para evitar que aún vaya a más, lo cual es perfectamente posible. Una de las posibilidades es la de adelantar el toque de queda, actualmente a las 22:00, a las 20:00. ¿Por qué, si los bares y comercios cierran a las 18:00? Se preguntan muchos. Pues para evitar sobre todo las reuniones y fiestas en pisos privadas y los llamado botellones, que son ámbitos donde el virus medra con facilidad. Es lo que están pidiendo la mayoría de los gobiernos autonómicos, tanto presididos por el PSOE, como Baleares o Castilla-La Mancha, como por el PP, como Andalucía y Murcia, y es de lo que se tratará en el Consejo Interterritorial de hoy, entre otros asuntos. Más allá del enfrentamiento de carácter más político que técnico entre el Gobierno central y el de Castilla y León sobre esta medida (la autonomía la ha puesto en marcha pese a no estar contemplada en el decreto del estado de alarma), lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe ser sensible a la reivindicación por dos razones. La primera, porque está dentro del espíritu de la cogobernanza que Madrid impulsó tras la primera oleada. No se puede dejar en manos de las autonomías el peso de la lucha contra la pandemia, como ha hecho Sánchez, y después no darles las herramientas necesarias para actuar con una mínima garantía de éxito. La segunda razón es porque todas las medidas son pocas en unos momentos en los que no se ve salida a la pandemia, una vez que se ha comprobado que la vacunación de la población será un proceso mucho más largo y complicado de lo esperado. Además, esta medida en poco daña la economía en lugares como Andalucía, donde el comercio debe echar el cierre a las seis de la tarde. Por tanto, el Ejecutivo central debe facilitar en lo posible que las autonomías que así lo deseen puedan adelantar el toque de queda. Lo contrario no se entendería. Si al Gobierno de Sánchez le cuesta tomar decisiones, que deje al menos a otros que lo hagan.