En la noche del jueves los periodistas, la profesión de periodistas, fuimos noticia. Una vez al año, que no está mal. Hay un axioma que proclama que el periodista nunca debe ser noticia, pero, bueno, una vez al año no hace daño. Por eso, desde estas páginas de periódico que hace honor a su presente y pasado, con un periodismo honesto y con rigor, me atrevo a dar unas pocas pinceladas, sin pasarme, en cómo más de un centenar de periodistas vivimos una noche en la que quedó demostrado que el periodismo no está en la UCI, que hay profesionales de larga historia con el sagrado deber de informar tal y como reconoció y proclamó la presidenta de la Asociación de Prensa de Málaga (APM), Elena Blanco, recordando el papel de esta mas que centenaria asociación, siempre en lucha para defender con honor un periodismo veraz, honesto e imprescindible en una sociedad democrática.

Fue una noche, digo, que nos reconforta y fue reencuentro de muchos periodistas que son manifiesto ejemplo del buen hacer y de su capacidad para haber escrito la más reciente historia de Málaga, en todas sus vertientes y magnitudes, que no son pocas. Periodistas y fotógrafos, fiel reflejo de un buen quehacer informativo, tan necesario en los tiempos que vivimos, llenos de confusión, de chismes y medias verdades. Hoy, más que nunca como proclamó y defendió la Medalla de Honor, la periodista Montse Martínez, se necesita hacer un periodismo con rigor, objetivo y de calidad. La misma tesis que sostuvo la presidenta de la APM, Elena Blanco quien insistiría, una vez más, en la urgente necesidad de luchar por esta profesión acosada de tantos problemas sociales y económicos.

Una noche donde se reivindicó un periodismo necesitado de luz en la oscuridad que, a veces, lo rodea. De esta tesis se hizo eco quien fuera galardonado como socio honor por sus 50 años como militante activo de la APM, quien firma este artículo. Directo y claro fui en mi exposición denunciando a los pseudoperiodistas que han hecho y hacen del periodismo deprimente espectáculo donde la mentira, el chisme, el odio y el insulto han tomado carta de naturaleza. Llamé a combatir y denunciar a quienes ejercen nuestra profesión desde la indignidad y al servicio espúreo de intereses personales. Siquiera fuera por las caras de compañeras y compañeros allí presentes bien merecía esta denuncia.

Como lo fue que, con profundo dolor, recordase a los 63 periodistas masacrados en Gaza, 17 de los cuales lo fueron en el sagrado momento de informar. Honor y respeto a ellos, dije y el recuerdo digno porque son manifiesto ejemplo de la dignidad de una profesión tantas veces vilipendiada. Sostengo y mantengo que el periodismo no está, ni estará en crisis mientras tengamos estos ejemplos, extremos si se quiere, de quienes han dado su vida para informar. Otros periodistas, en el día a día, son merecedores del reconocimiento de la sociedad porque mantienen, y con honestidad, el supremo deber de todo periodista, el de informar. Y algo me queda muy valioso, por otra parte. Primero, el imprescindible papel que debe seguir teniendo en nuestra sociedad la Asociación que nos une a todos los periodistas y, en segundo lugar, el meritorio reconocimiento a instituciones y sociedades que vienen colaborando para dignificar la labor que hace la misma.

Como dije, más de medio siglo me contemplan haciendo periodismo, ganándome día a día la confianza de lectores, a los que no conoces, pero los sientes próximos. Yo lo he intentado aunque a veces te queda la duda, bendita palabra para todo periodista, de haberlo conseguido.

Haber sido noticia, aunque sólo fuera por un día, merece la pena los 63 años del oficio al que más amo.Y también por respeto a esta profesión. Y lo dicho, va por vosotros, periodistas.