José Infante: Un poeta al desnudo

LA vida, el destino, te muestra de cuando en cuando a personas que han estado siempre ahí, casi al alcance de las manos, de las mías y de la de todos, y sin embargo por muchas circunstancias, nos han pasado inexplicablemente casi desapercibidas. Este es el caso de José Infante, un hombre especial.

Estudió Derecho, Filosofía y Letras, Periodismo. Se hizo actor y se diplomó en Dirección Escénica en al Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Un sabio que habla como un poeta, o quizás sea todo lo contrario.

Después de más de dos horas de charla quedé convencido tanto de lo uno como de lo otro. Me lo puso muy fácil: se desnudó desde el primer instante. Les aconsejo que no se pierdan esta crónica.

El restaurante: Beluga

Y qué mejor lugar que un espacio gastronómico del máximo prestigio para realizar este singular encuentro. Restaurante Beluga de la Plaza de las Flores. Como siempre fuimos acogido con la cordialidad que les caracteriza por Andrea Martos y Diego René, metre y chef respectivamente. Andan ilusionados con la puesta en marcha de su nuevo menú degustación que más tarde les narraré y que tuvimos la ocasión de degustar.

Un viaje por el Mediterráneo, a través del paladar, al que fuimos conducido por las manos expertas de Diego René. Prestigiosa cocina de autor con productos de la máxima categoría. Unas pinceladas únicas de la tierra de procedencia del chef: Tabarca, Santa Pola. Alicante. Y con toques de su ascendencia francesa y argelina. Y de esas claras influencias gastronómicas surge un sorprendente recorrido gastronómico que ningún amante de la buena mesa se puede perder.

El invitado: José Infante

Para darles unas pinceladas sobre la figura de nuestro invitado, debo decirles que la próxima semana, concretamente el día 21, cumple 76 años. Un dato éste nada relevante a no ser porque mantiene el entusiasmo y la impronta de aquel joven poeta que con 24 años sorprendió a todos ganando el premio Adonais de poesía. El galardón más prestigioso para jóvenes poetas. Y a partir de ahí vino todo lo demás.

Muy personal Malagueño del barrio de la Trinidad – vivió en el número 1 de calle Sevilla–, nació en su propia casa. Comenzó sus estudios y con apenas 18 años se marcha a Madrid. Casi cuarenta años estuvo fuera de nuestra ciudad. En la actualidad vive en la malagueñísima calle Carretería, junto a su pareja, Pedro, quien le acompaña y apoya en todos sus proyectos. “A estas alturas de la vida busco poco la felicidad. Cuando se es joven se aspira a la felicidad, luego, conforme pasan los años, a la armonía. Creo que finalmente he conseguido cierta serenidad y tranquilidad de espíritu”. José Infante es un hombre que reivindica continuamente vivir con unos principios, unos ideales, y sobre todo, con honestidad. Un hombre que se desnuda con la poesía y que siempre piensa en ella, algo que le ha producido las mayores satisfacciones y las sensaciones más intensas. Y todo ello a base de tesón, de mucho trabajo y sobre todo siendo fiel a si mismo. “La poesía es una expresión íntima, pero tengo claro que un poema puede tener tantos finales como lectores tenga. Es el lector el que finaliza cada poema. La poesía es una manera de entender la vida, de enfrentarse al mundo”. Y vaya si él lo hizo. Enhorabuena. Hasta siempre

–Uno lee su currículo y no deja de sorprenderse.

–Soy una persona que por encima de todo ha intentando vivir conforme a unas ideas, aunque debo confesar que en la mayoría de los casos no lo he conseguido. La vida ha sido bastante dura conmigo aunque no puedo decir que no haya sido feliz. He conseguido muchas cosas, pero si hago balance, y considero que estoy en edad de hacerlo, no creo que haya sido muy rica. He tenido muchas frustraciones. Por eso, aunque mi currículo pueda sorprender y parecer una persona brillante, me siento en muchos aspectos un fracasado. Jamás he buscado triunfo alguno. Me he limitado a seguir lo que me ha ido viniendo pero, no, no he tenido la oportunidad de completar una carrera mas cumplida, más satisfactoria.

–En los tiempos actuales ¿la poesía existe a veces a pesar de las personas?

–Atravesamos unos momentos de poesía fácil, que, aunque hay mucha, no es la mejor. Hay demasiada confusión con la que aparece en las redes sociales, es la que suena más, pero no es la correcta. La poesía es revelación, conexión con la realidad. El lenguaje es una herramienta que hay que domesticar, conocer y sobre todo, y es el gran reto, hacerla propia. La identidad del lenguaje es lo más importante para un poeta.

–¿Cuándo descubre que es un poeta?

–Desde niño leía poesía. Mi padre escribía y recitaba. He estado familiarizado con ella desde pequeño. En casa teníamos una buena biblioteca. [Silencio] Realmente comencé a escribir tras sufrir una crisis de fe. Quería ser monje y llegué a ingresar en un convento trapense. Y tras superar esa crisis comencé a escribir, surgió mi poesía, la necesidad de explicar ese vacío de fe. Luego, tras recibir el premio Adonais, con veinticuatro años –un premio que descubría voces–, me hizo tener una relación mas respetuosa con la poesía hasta el punto de dejar de escribir durante cinco años.

–Ha bebido de muchas fuentes. ¿Cuál o cuáles son sus poetas preferidos?

–No podría significar uno solo. He sido siempre un lector ávido. Recuerdo muchos días leyendo poesía en la antigua Casa de la Cultura. Quizás San Juan de la Cruz ha sido para mi el más importante. Y los clásicos. Garcilaso especialmente. También los del 27. Alfonso Canales ha influido mucho en mi obra. Pablo García Baena y en general los poetas de mi generación. En mi época nos leíamos unos a otros, inter cambiábamos ideas. Las influencias son muy beneficiosas. Hay poetas jóvenes que prescinden de conocer a los clásicos. No se puede ignorar lo que ha existido antes.

–¿Se tiene que nacer poeta para llegar a serlo?

–Hay muchas personas con capacidad para escribir, pero el verdadero don de la poesía solo lo tienen unos cuantos. Saber manejar el lenguaje, buscar la emoción. Uno no se puede levantar un día y decir voy a ser poeta. Lo académico no es suficiente, aunque es muy importante. La formación es necesaria, pero no es lo que define al poeta. Hay personas que con mucho esfuerzo escriben poesía, pero la mayoría no son creadores, son versificadores que aprender a aplicar las normas

–¿Con qué poeta le habría gustado compartir vivencias?

–Con Luis Cernuda. Lo considero el mejor poeta español del siglo XX. Era una persona de una sensibilidad extraordinaria. Su hipersensibilidad era a veces mal interpretada. Ya desde su primer libro fue criticado muy duramente. Pero a pesar de todo eso, me gustaría poder decirle que la gente lo quería más de lo que el creía.

La comida

Entusiasmados estábamos en nuestra conversación cuando Andrea nos sirvió una copa de Excellens blanco de Marqués de Cáceres, un vino que nos acompañaría con los platos que vendrían a continuación.

Y comenzó el singular y espectacular menú degustación con un plato compuesto de puerros con una brandada de rodaballo coronado con huevas de arenque, para acto seguido sorprendernos con un original plato de quisquillas y vieira sobre una base de gazpacho picante de pimientos amarillos con un sutil toque a cítricos. Extraordinarios ambos.

–Ha recibido incontables premios y galardones. ¿Cuál destacaría?

–Me gustó mucho recibir el premio Pepe Hierro, fue muy especial. El Aljabide, para poetas andaluces, pero fue muy relevante para mí el premio Andalucía de la Crítica. Y uno muy entrañable, el premio Torrijos por mi trayectoria en defensa de la libertad y la defensa de los derechos. Y por supuesto el premio Ateneo de Málaga. ¿Es Málaga una ciudad de poesía? Málaga siempre ha sido un referente de la poesía del sur. Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Alfonso Canales, Muñoz Rojas... Durante una época la poesía luchó contra la censura, la falta de libertad. Ahora su lucha es distinta. Contra los intereses particulares, sobre todo, contra lo comercial y lo que se quiere poner de moda.

De nuevo fuimos sorprendidos por dos platos de la nueva carta de Beluga, pero antes degustamos un extraordinario pan de centeno y trigo de Alcaucín acompañados de ali-oli de mortero y tomate semideshidratado. Una manera muy a la alicantina de abrir boca.

Una deconstrucción de coca de San Juan nos sorprendió; compuesta por una ventresca de atún en semi salazón con un asadillo de pimientos y tomates, acompañados de piñones y trozos de breva. Y acto seguido otro de los platos estrellas: fideua vegetal de seta enoki con ali-oli y ralladura de limón. Hicimos una parada entre platos para continuar con nuestra interesante charla.

–En su faceta periodística estuvo 38 años en TVE en la producción del programa Informe Semanal. ¿No se producía un choque entre la redacción periodística y la poesía?

–Ese ha sido el gran conflicto de mi vida, pero al final ha resultado enriquecedor. Me dediqué al periodismo porque de algo había que vivir. El trabajo en televisión es muy absorbente y me impedía desarrollar otras facetas. A pesar de todo, mis reportajes en Informe Semanal llevaban píldoras de poesía”. No necesitaba firmar mis reportajes, llevaban mi sello.

Como lo llevaba el caldero tabarquino de lubina y el posterior arroz de vaca madurada y zanahoria con tuétano asado. Excelentes . Para estos platos tomamos una copa de tinto crianza La Capilla y cerramos tan espectacular comida con un suflé de turrón, helado de horchata y ron flambeado. Mis más efusivas felicitaciones a Diego René por esta nueva muestra de su altísima cocina. Y una mención de agradecimiento muy especial a Andrea Martos quien hizo de extraordinaria anfitriona de nuestro invitado. No olviden incluir a Beluga como un lugar de referencia gastronómica en nuestra ciudad.

–Para finalizar le pregunté a Jose Infante qué era la poesía

–Si lo supiéramos no nos lo preguntaríamos. La vida no tiene más sentido que vivirla siendo fiel a uno mismo. Y con esta respuesta finalizamos la entrevista con José Infante. Un hombre que no ha tenido el menor pudor en “desnudarse” ante nosotros, mostrando sus miedos y sus fracasos, lo que le hace ser todo un triunfador, aunque quizás muy a su pesar. Ha sido un placer.

Los vinos

Blanco: Excellens de Marqués de Cáceres Extraordinario vino de la D.O. Rueda. Cremoso, agradable con suaves toques tropicales. Maridó a la perfección con los platos degustamos.

Tinto: La Capilla. De la D.O. Ribera del Duero, este vino elaborado cien por cien con uvas Tempranillo es cremoso, equilibrado y muy aromático. Excelente.

