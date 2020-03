Manolo Bellido: Prevenidos, cámara, ¡acción!

La publicación de esta crónica ha estado rodeada por circunstancias un tanto peculiares pero que sin embargo no va a impedir que esta vea la luz. Por una parte el encuentro se realizó el día 11 de marzo, cuarenta y ocho horas antes del cierre de establecimientos, entre ellos restaurantes de todo el país, y por otra parte debía coincidir con el ecuador de nuestro Festival de Cine de Málaga. Por desgracia las circunstancias han hecho que de momento este se encuentre aplazado y sin fecha exacta de cuando podrá realizarse. Estaremos atentos a la nueva fecha que seguro encajará perfectamente en el calendario del 2020. Por nuestra parte, éste será el último encuentro hasta que la situación se normalice.

Nuestro invitado de hoy lleva muchos años vinculado a nuestro festival desde el medio para el que trabaja: Canal Sur. Un profesional de periodismo con un currículum admirable y que , tras pasar por sección de deportes e informativos generales, recaló hace años en un mundo que especialmente le apasiona: el cine. Hablar con Manolo Bellido de cine es disponerse a dejarse llevar a través del tiempo, de épocas incluso, y conocer de su mano anécdotas, actores, directores y entresijos del apasionante mundo del celuloide.

Montillano de pura cepa, lleva muchos años vinculado a nuestra ciudad como un malagueño más, por eso quizás le puede la pasión cuando hablamos de Málaga, del cine y todo lo que le rodea. No se lo pierdan.

El restaurante: Asador Iñaki

Hasta el asador de Iñaki nos desplazamos para realizar esta crónica. El propio Iñaki Teijón nos recibiría y tuvimos la oportunidad de conocer de su mano las flamantes instalaciones de calle Ayala. 350 servicios, tanto a mediodía como de noche se sirven en este templo gastronómico.

Un restaurante decorado con gusto que por no faltar de nada cuenta con diversas obras del genial pintor malagueño Andrés Mérida colgadas de sus paredes. Un restaurante que lleva a gala desarrollar el concepto de cocina de mar y tierra a base de productos de primerísima calidad, tanto en pescados y mariscos como en las mejores carnes que se puedan encontrar en el mercado nacional.

Su extraordinario horno de leña le permite servir los mejores corderos, cochinillos y chivos que uno pueda imaginar. Y la especialidad de carne de buey y ternera rubia gallega nos dan una idea clara de la carta que nos presenta Iñaki. Un total de 45 personas conforman la plantilla, 12 en cocina bajo las órdenes de Iñaki y veintitrés para salones, coordinados por los metres José y Javier, este último sumiller de reconocido prestigio. Del extraordinario recorrido gastronómico que realizamos ahora les cuento con detalle.

El invitado: Manolo Bellido

Manolo Bellido es ese tipo de periodista con esencia, con bouquet, curtido en mil batallas y con conocimiento contrastado de los terrenos que pisa. Para comenzar quise saber de dónde le venía la vocación por el periodismo. “[Silencio] En realidad procedo de una saga de panaderos con más de dos siglos de antigüedad, se puede decir por lo tanto que soy un panadero reconvertido a periodista [risas]. En mi casa siempre he visto al menos tres periódicos distintos cada día, y la radio siempre ha estado presente en mi vida. Entiendo que todo esto fue forjando mi vocación”.

Ha hecho de todo un poco en el mundo del periodismo tanto en radio como en televisión. “La radio es algo que siempre me ha encantado, y me sigue gustando mucho. A pesar del tiempo transcurrido desde que apareció en ningún momento ha perdido la espontaneidad que le caracteriza. Tuve la suerte de poder trabajar en Radio Atalaya de Cabra, aunque empecé haciendo trabajos en mi pueblo, en Montilla”. Hay una faceta un poco más desconocida que es su afición por la música y la colección de discos. “Sí, por supuesto. Desde muy joven iba reuniendo ahorros para comprar discos. El primero que compré fue Lady Madona de Los Beatles, un disco del año 1968 “.

¿Y a partir de ahí? “A partir de ahí comencé a coleccionar y hoy tengo mas de 10.000 discos de vinilo. Me marché a estudiar periodismo a la Complutense de Madrid y allí puede aumentar aún más mi colección. Me venía haciendo autostop a mi pueblo con tal de ahorrar dinero para discos. The Mamas and the Papas, Pink Floid o King Crimson, primer rock alternativo de la época, formaron parte de mi colección nada más aparecer en el mercado. Y así siempre que he podido”. Ahora comprende uno el hecho de que colaborase en el libro 50 años del Pop en Málaga. “Sí, me encantó. Conocí a Javier Ojeda trabajando yo ya en la radio, cuando su grupo, Danza Invisible ganó en Jerez el concurso La Alcazaba”.

Muy personal Criado en el seno de una familia de panaderos, lleva con orgullo la profesión de sus antepasados y de su familia. Educado en el ambiente de trabajo propio de un obrador de pan y repostería, eso le ha marcado su forma de ser. Y nunca se ha desvinculado del todo del modo de vida de su hogar familiar. “En mi casa el trabajo era lo fundamental. Cuando se trabaja 24 horas el día, haciendo pan, y dulces, mas de doscientas especialidades, el trabajo es lo que prima”. De tanta prensa como circulaba por su casa y de oír la radio que su padre tenía colocada estratégicamente delante de la puerta del horno, –le atraían especialmente los informativos– fueron haciendo mella en las inquietudes del joven Manolo. Todos estos factores pronto despertarían en él la vocación por el periodismo y se marcho a cursar la carrera a Madrid, tiempo en el que vivió toda la transición de primera mano. Casado con Isabel, licenciada en filosofía y letras, tiene dos hijas ,Isabel y Aurora. “ Isabel, mi mujer, ha sacado dos hijas maravillosas adelante. Ella también lo es. Apartó su carrera para dedicarse a la familia ”. Manolo Bellido es una persona sencilla y humilde que valora todo lo bueno de la vida. “Mi vida ha resultado muy superior a lo que yo soñaba cuando era pequeño. Haber tenido acceso desde Montilla a personas a las que he admirado desde siempre ha supuesto mucho para mi”.

Y centrándonos en el cine, ha recibido numerosos premios y galardones a lo largo de su carrera profesional por su trabajo en ese género. ¿Destacaría alguno de ellos? “Sin lugar a dudas el premio Asecan concedido por el cine andaluz a la mejor labor informativa. Eso fue en el año 2016. En mi vida hay un porcentaje importante de esfuerzo y superación, pero sobre todo mucho de azar, como en la mayoría de la gente “. Y hablando de cine andaluz, ¿cómo ha vivido su evolución en todos estos años? “Andalucía no contaba para nada en el cine español. Teníamos el estereotipo de cine de Pepe da Rosa en la película Se acabo el petróleo. Por suerte, al poco tiempo aparecen las facultades de comunicación y Canal Sur y a partir de ahí cambia todo. Te voy a decir algo. Mucha gente desprecia todo lo que ha hecho Canal Sur y eso no es justo. La evolución del cine andaluz, por ponerte un solo ejemplo, habría resultado imposible sin Canal Sur. Benito Zambrano o Ana Fernández realizaron sus proyectos gracias a Canal Sur. Pasamos de un cine desconocido, a películas como Solas de Benito Zambrano, con cinco Goyas, o La isla mínima, de Alberto Rodríguez, con diez Goyas. El cine andaluz de hace treinta años daba una imagen engañosa y desdibujada de lo andaluz. Tuvo que ser un director, no andaluz, Antonio Gonzalo, a través de la película Tierra de rastrojos quien presentó de una manera más real todo lo andaluz”.

¿Qué opina del cine español en general y su mirada hacia Hollywood? “El cine español tiene una gran personalidad, y se ha definido mucho más con la aparición de Almodovar, Amenábar, con actores como Bardem, Banderas, etcétera. Nosotros en todo caso somos los que tenemos que tener más aprecio por nuestro cine, querernos un poco más a nosotros mismos.” ¿Y el cine malagueño? “ En Málaga hay muchísimo talento y gente con muchas ideas pero nos falta una película grande que lo refrende todo. Málaga es una ciudad de cine, por tradición, por el propio festival. Tenemos una gran generación de actores malagueños o relacionados con nuestra ciudad”.

¿Cómo se lleva eso de tener su propio programa sobre cine, Una de cine, que ha estado cinco temporadas en antena? “ Trabajar en Canal Sur es un privilegio y el programa Una de cine fue un regalo. Comenzamos un 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, con la proyección de María querida, sobre la vida de María Zambrano. Fue un comienzo de lujo. Hicimos 180 programas, incluidos los que hicimos para el festival de Málaga. Mas de 600 invitados con otras tantas entrevistas pasaron por el programa. He disfrutado muchísimo. Quiero mencionar especialmente a Ana Almagro por su importancia en el programa, por supuesto que a todos los compañeros y compañeras y a Carmen Beamonte por apostar por el proyecto”.

Y su vinculación con el Festival de Málaga ha sido siempre notoria. “Desde siempre, así es. El festival partió sin tener ni tan siquiera alfombra roja, aunque su comienzo no pudo ser más acertado con el homenaje a Fernando Fernán Gomez. Después se continuaría con otros clásicos como Jose Luis López Vázquez, Paco Rabal, Toni Leblanc, etc. Nosotros, sin ser patrocinadores oficiales, hemos realizado mayor cobertura que nadie del Festival de cine de Málaga. Desde el primero hasta el último día. Un seguimiento extraordinario en la alfombra, en las distintas galas, en estrenos, en el seguimiento en el día a día del festival. Sí, por supuesto que me siento muy vinculado con el festival de Málaga”. Y continuamos con esta interesante conversación durante la comida.

La comida

Y sin perder un instante, tras descorchar una botella de Beronia blanco, nos fue servido un plato de jamón ibérico del Valle de los Pedroches y un pulpo a la brasa al estilo Iñaki, realmente sensacionales. ¿Qué opina sobre tanta serie como nos absorbe últimamente? “ Entiendo que hay que recibirlas bien. El mundo cada vez consume más productos audiovisuales. En realidad creo que beneficia especialmente a los actores. Las series abren nuevos terrenos a explorar. Todo lo que sea creatividad en el terreno audiovisual me parece fantástico”.

Como fantástico estaba el atún en escabeche, uno de los platos recomendados por Iñaki, así como la ventresca de atún con tomate huevo de toro. Dos especialidades de atún dignas de ser probadas. Ha sido miembro del jurado en numerosas ocasiones, ¿le da eso la oportunidad de ver el cine desde otra perspectiva? “ Ser jurado me ha enseñado a ser comprensivo y empatizar. Me ha aportado mucho conocimiento. Soy un apasionado del cine pero muy comprensivo. A la vista de determinadas deficiencias que pueda observar valoro otras cosas que se aporte en cada momento”.

Los cortometrajes ¿no están suficientemente valorados? “He visto cortometrajes con más calidad que muchas películas de metraje normal. El tema está en que los cortos no tiene apenas salida comercial, pero hay verdaderas joyas”. Y fue la joya de la corona, en este caso de asador Iñaki, lo que nos fue servido a continuación. Pero antes nos fue descorchada una botella de Beronia, tinto , selección de bodegas Lara, que maridó a la perfección con el chuletón de vaca rubia gallega acompañada de unos pimientos del piquillo confitados. Una verdadera delicia. Felicitamos a Iñaki Teijon por el acertado y extraordinario recorrido gastronómico con que nos sorprendió. Agradecemos a todo el equipo de Asador Iñaki, muy especialmente a Rafael por todas sus atenciones durante nuestra comida.

No pueden dejar de ir a visitar este lugar de referencia entre los gastrónomos de dentro y fuera de nuestra ciudad. Para finalizar le preguntamos a Manolo Bellido por algunos de sus actores, actrices, directores, favoritos. “Bueno, no es fácil, pero si te tengo que darte algunos te diré que siempre me han encantado Cary Grant, Jack Lemmon, Pepe Isbert, Marilyn Monroe, Concha Velasco. Actrices malagueñas destacaría a Maggie Civantos, Adelfa Calvo, Laura Baena, por citarte solo algunas. Y en directores destaco a Benito Zambrano y Alberto Rodriguez”.

Y con esta lista improvisada de personajes del mundo del cine terminamos nuestra entrevista con Manolo Bellido, un hombre que rezuma cine por todos sus poros, y que uno se imagina comentando cualquier escena con alguno de sus admirados directores. Prevenidos, cámara ¡acción!

Los vinos

Blanco: BeroniaVino de la D.O. Rueda, aromático,fresco y sabroso. Demostró su versatilidad y maridó a la perfección con los distintos platos que degustamos.

Tinto: Beronia reserva 2014Vino de la D.O. Rioja. Un vino largo y apetecible. Atractivo y muy sugerente. Muy recomendable.