Pedro Moreno Brenes: ex político, profesor universitario, guardián de las formas

Hoy nos encontramos con una persona muy querida y reconocida en todos los estamentos de la ciudad: políticos, sociales y empresariales. Un hombre que estuvo menos de cinco años en la política activa y que desde hace dos años, después de más de cuarenta años de militancia política, solo dedica su vida a su otra gran vocación: la enseñanza, como profesor de Derecho del trabajo en la UMA y de Derecho Administrativo en la UNED. Todo un referente en nuestra ciudad. No se lo pierdan.

El restaurante

En esta ocasión fuimos acogidos en el restaurante Los Mellizos de la calle Sancha de Lara de Málaga, uno de los restaurantes preferidos por nuestro invitado. Aunque se incorporaría más tarde, ante la ausencia de Ramón Montes, su propietario, fuimos recibidos Cristian y Emilio Ruiz, jamonero del establecimiento– dicen que el mejor de la ciudad. La comida mediterránea y los pescados y mariscos de la bahía son la seña de identidad de este conocido restaurante, cuyos fogones están bajo las órdenes de Paco Mérida. Ahora les relato.

El invitado

Pedro Moreno, para aquella persona que no haya tenido la oportunidad de compartir con él, o presenciar algún momento de charla, es ese tipo de hombres al que merece la pena escuchar. Su verbo pausado, contundente y fluido hace que se entienda todo lo que quiere transmitir. Sin rebuscos ni falsa oratoria demagógica. Su formación lo avala. Su curriculum es uno de los más impresionantes de la universidad de Málaga, y su paso por la política activa – que abandonó hace dos años- dejó un grato recuerdo en nuestro ayuntamiento y en la ciudad en general.

Dicen que tienes muchas leyes, le comenté irónicamente. “Claro, las leyes son la fuente de derecho. Pero, no, no tengo muchas leyes (risas). En casa somos cinco abogados de modo que fíjate”. Pero eres un profesor de los de antes, incluso hablas de usted a tus alumnos. “Por supuesto. Trato de usted a mis alumnos por pura pedagogía, por enseñanza, nunca para marcar distancias. Siempre hay tiempo para conceder el tuteo. Por desgracia hemos caído en la frivolidad del lenguaje, en la enseñanza y en todos los órdenes de la vida”.

En el político también, aproveché para preguntar no sin intención. “En política, por desgracia, también y mucho. Yo procuré siempre defender mi postura, mis ideas, con el máximo respeto a los demás. (Silencio) Cuando hay broncas desaparece la política. No hay que faltar el respeto a nadie para decir lo que pensamos. ¿Dónde está la ironía entonces?”. Le doy toda la razón al profesor Moreno Brenes, que ya nos hemos acostumbrado a oír, sobre todo en las tertulias en televisión, hablar a voces y fuera de tono, o a debates políticos propios de peleas barriobajeras.

Su paso por el ayuntamiento dejó huella. “Para mí lo importante siempre fue garantizar el interés público. Creo que mantuve y todavía mantengo una buena relación con Francisco de la Torre. Y bueno, echo de menos la sensatez de Antonio Garrido, qepd.” Volviendo a la universidad, me interesé por la implicación de la juventud en la sociedad, en la política en particular. “Existe una gran diferencia, lógica por otra parte.

Su biografía Malagueño, procedente de la localidad de Almogia, como el resto de su familia, siendo él muy pequeño sus padres se trasladan a vivir a Málaga, al barrio de la Trinidad. Su padre tenía claro que sus hijos debían estudiar. Una pequeña tienda de ultramarinos en la calla Trinidad fue el recurso familiar. "Mi padre me enseñó la palabra honradez. Nuestra tienda era punto de referencia en el barrio. Fue de los primeros en tener teléfono, por lo que todas las llamadas a vecinos confluían en la tienda (risas). Mi padre era especialista en marketing, su propio marketing (silencio): ofrecer tabaco (risas). Siempre estaba ofreciendo el paquete de tabaco. Así hacíamos clientela". Estudió en los institutos Sierra Bermeja –en Ciudad Jardín- y en Santa Rosa de Lima – Carranque-, y ya muy joven supo que quería estudiar derecho y ser profesor. En la UMA es un profesor sobresaliente. Sigue acudiendo a su parroquia de toda la vida, San Pablo, a visitar El Cautivo. En su época en política activa era muy criticado, cuando debía ser todo lo contrario, por sus propios compañeros y contrarios, por su práctica religiosa. Hasta la actualidad. Recién elegido concejal, fue al día de los Patronos a la Iglesia de los Mártires. Todo un acontecimiento. "Insisto en que vivimos con demasiados clichés y prejuicios. Cultura es también conocer a la gente". En el futuro iría siempre a este tipo de actos, encontrándose a veces solos él y el alcalde. Ningún otro representante de la ciudad. Y después de más de cuarenta años de militancia abandonó su partido de toda la vida. "Por encima de todo me gusta ser mejor profesor que político". Es su deseo, aunque creo que las dos facetas han estado muy equilibradas. Con un recuerdo para sus hijos y su mujer despedimos esté encuentro. Hasta la próxima.

En mi época, en la década de los setenta, los jóvenes luchábamos por la democracia, por la libertad en definitiva. Hoy a lo más que se lucha es por un posicionamiento político u otro. Es normal. Los tiempos han cambiado, por suerte”. Pero tu implicación política fue de lo más prematuro. “Pues con menos de catorce años. Y hasta hace muy poco tiempo. O sea, más de cuarenta años. Todos los ciudadanos somos, de una manera u otra, políticos. Pero yo ya me dedico en exclusiva a la docencia”. Dijiste en una ocasión que la verdad es revolucionaria. “En realidad esa frase no es mía, es de Antonio Gramsci, pero estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. La opinión es libre, por supuesto, pero la verdad siempre es la verdad. La mentira solo crea inestabilidad e inseguridad. Mira, en política, el ciudadano quiere instituciones creíbles”. Pues precisamente el momento actual…”La cuestión no está en las personas, es la propia institución la que debería evitar, hacer imposible, determinadas conductas. Eso sería lo mejor para la democracia. Pero en base a ganar agilidad se han rebajado muchísimos controles. Todo eso hay que recuperarlo, Los buenos o malos no están en un lado u otro, están en todos lados. En general, la gente que es buena, y da lo mismo su ideología, es buena para el país”. Sabias reflexiones de un hombre formado por y para las leyes. Su campo de batalla. Y continuamos durante la comida.

LA COMIDA

No quería perder puntada de las interesantes, como siempre, reflexiones de Pedro Moreno y pasamos a disfrutar de la comida. Abrimos mesa con un plato de jamón cortado con el arte y la esencia que siempre demuestra Emilio Ruiz – su fama le precede- que estaba riquísimo. Del mismo modo que el extraordinario queso que le acompañaba. Para degustar tan magníficos platos optamos por un vino tinto, de la selección de bodegas Lara, Cepa Gavilán, verdaderamente bueno. Y continuamos con nuestra interesante charla.

Leí una vez que te gustaría dejar un mundo mejor, le pregunté si lo había conseguido. “En realidad creo que todos dejamos un mundo un poco mejor. Modestamente creo que algo he contribuido”. Y yo creo que sigue haciéndolo día a día por su implicación con sus alumnos, con su trabajo. El bueno de Jose nos interrumpió para obsequiarnos con un plato de gambas blancas de la bahía y un poco de vino blanco Melior Verdejo, que estaba de quitar el sueño. Vino que nos acompañaría durante el resto de la comida. Y le hice la esperada pregunta. ¿Eres un católico practicante a pesar de tu ideario político comunista? (silencio) “Esto es algo que a mucha gente le llamó siempre la atención, dentro y fuera de mi partido. Soy una persona creyente y practicante. Eso no está reñido en absoluto con mi manera política de pensar, todo lo contrario. Funcionamos con demasiados clichés. Jesucristo murió por unas ideas. Esa fue mi guía desde muy joven”.

Unos platos de boquerones al limón, calamares y rosada al alioli, nos invitaron a continuar con la comida. En ello estábamos cuando nos llevamos la agradable sorpresa de la aparición, unos instantes para saludarnos, de Ramón Montes, propietario del restaurante. Aprovecho para felicitarle por la marcha de sus establecimientos y magníficos equipos que lo conforman, seleccionados personalmente por él. Le pregunté a Pedro por qué cambiaría si estuviese en su mano (silencio). "Echo de menos aquella juventud tan comprometida. Y la política institucional, tendría que ser transitoria. Cuando un compromiso –adquirido con los ciudadanos que te han elegido en las urnas- se acaba convirtiendo en una profesión, estas embargado". Y después de esta contundente reflexión y de degustar unos postres de fruta fresca, dimos por concluido nuestro encuentro. Puedo asegurarles que he tenido verdaderos problemas para poder realizar esta crónica después de más de dos horas de charla. Cada frase, cada reflexión, habría merecido un extenso comentario. Habrá próxima.

Muchas gracias y felicidades al equipo del restaurante Los Mellizos. A nuestro invitado, Pedro Moreno Brenes, mi agradecimiento como malagueño y como ciudadano por su trabajo por todos nosotros. Hasta siempre.

Los vinos

Blanco: Melior Verdejo.

Un vino fresco y elegante con sabor a fruta tropical. Nos acompañó en gran parte de la comida.

Tinto: Cepa Gavilán

Extraordinario vino de la Ribera del Duero. Exuberante y aromático. Un vino elegante. Digno de los mejores platos. Muy recomendable.

