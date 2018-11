Rafael Pérez Peña: ‘Capitán Trueno’ del siglo XXI

Puede que se estén preguntando por el titular con que encabezo esta crónica, pero cuando comiencen a conocer un poco más a nuestro invitado de hoy lo comprenderán. Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor de cuentas, especialista en Derecho Concursal, experto en métodos de resolución de conflictos-caballero de la Soberana Orden militar de Malta, cónsul honorario de Portugal, medalla orden del mérito policial, medalla de plata de la orden de Malta, medalla de plata al mérito… Medalla.

Un hombre que salió del Perchel con la ambición propia de un joven que quiere conocer la vida, el mundo, para luego, después de años de esfuerzos y estudios, regalarnos sus experiencias y conocimientos. Rafael Pérez Peña, un soñador con alma de guerrero medieval, espada incluida, que ha sabido sacar provecho a cada segundo de su interesante y a veces vertiginosa vida. Me lo ha puesto muy difícil para poder, en el espacio de esta sesión, contar todo aquello que ha atesorado a lo largo de su vida. Lo voy a intentar. No se lo pierdan, merece la pena.

El restaurante: Palo Cortado

Y como el encuentro va de caballeros, a tal señor tal honor, no podíamos encontrar mejor marco que el restaurante Palo Cortado, situado en el número 13 de la calle Molina Lario de nuestra ciudad. Un lugar que te envuelve en un ambiente relajado, un tanto mágico, y que hizo aún más especial este encuentro. Después de la afectuosa recepción y foto de rigor con David García, jefe de sala, este nos adelantó el recorrido gastronómico que íbamos a realizar a modo de presentación. Con veinte empleados cuenta este establecimiento, cinco de ellos encargados de sus prestigiosos fogones. Nuestra felicitación a su propietario, Luis Ballesteros, por el equipo que ha sabido reunir. Ahora les cuento.

El invitado

El encuentro con Rafael Pérez ha sido toda una experiencia digna de narrar en una novela. Después de leer su currículo profesional le pregunté cómo se consigue todo eso. “[Silencio] Nunca he querido tener una gran fortuna. Mi afán era formarme, trabajar y sobre todo desarrollar mis ideas y proyectos”. Y por lo que se ve lo has conseguido. “Se puede decir que en gran parte sí, pero aún tengo algún que otro objetivo por cumplir.

Hay personas que cuando cubren sus objetivos primarios, llamémosle sus mínimos, dedican tiempo a aficiones personales, lúdicas sobre todo. Cuando me llegó ese momento, como me gustan los proyectos humanitarios, me marqué como objetivo formar parte de la Orden de Malta. Desde ahí podía cumplir un sueño de toda la vida: apostar por los más desfavorecidos, por la igualdad social, como el Capitán Trueno”.

Su biografía La biografía de Rafael Pérez Peña es tan vertiginosa como lo ha sido toda su vida. Nacido en el malagueño barrio del Perchel, fue monaguillo de la iglesia de Santo Domingo, flecha en la OJE y jugador del Guimbarda. Estudió en Martiricos y Sierra Bermeja. Comenzó Turismo y lo dejo para estudiar Económicas y Empresariales. Y se hizo tuno. Con la tuna de Económicas recorrería medio mundo. Conoció a Julia, su mujer –profesora de Marketing Internacional en la Universidad de Málaga– y tuvo tres hijos que siguen los pasos inquietos de su padre. Carolina, la mayor, licenciada en Económicas en Irlanda es en la actualidad delegada de la cámara de Comercio portuguesa. José Félix, también economista y Guillermo, el más pequeño, embarcado en estudios de Ingeniería. “A mis hijos siempre les digo que sean dinámicos e introvertidos y sobre todo que jamás pierdan sus principios, son la referencia del caminar por la vida”. Y si estuviese en tu mano cambiar algo. ”Protegería mucho más a los niños y a los ancianos”. Rafael Pérez, el hombre que valora la amistad por encima de todo, y que, como buen caballero, no perdona la traición. Una lección de vida que nunca olvidaremos. Hasta siempre.

Pero la Orden de Malta es una organización, permíteme llamarla de esa manera, del silo XI. “Así es, pero tiene vigencia en el siglo XXI. Es una orden que no tiene dinero pero sí mucha influencia, mucho poder. Entre gobiernos y asociaciones internacionales. Es la única orden religiosa y de caballería que queda en el mundo”.

¿Cómo acabas siendo cónsul honorario de Portugal? “Bueno, es un poco largo, pero para resumirte al máximo, tuve un previo como delegado para Andalucía de la Cámara de Comercio de Portugal. Más tarde me propusieron como cónsul de Venezuela, pero el destino quiso que terminase siéndolo del de Portugal”.

Imagino conoces bastante bien Portugal. ¿Hay alguna ciudad que te recuerde a Málaga? “Sí, conozco muy bien Portugal y, no, Málaga es muy especial, no conozco ninguna ciudad que se le parezca”.

Tengo entendido que en los últimos años ha crecido muchísimo la actividad comercial con nuestros vecinos portugueses. “Es así, y tengo motivos para sentirme parcialmente satisfecho”. ¿Parcialmente? “Sí, porque, y no es la primera vez que digo esto, no entiendo la fijación que tienen muchas empresas, incluso gobiernos, por establecer acuerdos con nuestros vecinos del Sur, Marruecos, y no se fijan más en el del oeste, Portugal, cuando la seguridad jurídica y de todo tipo es mucho mayor”.

Dicen que los portugueses y los españoles nos parecemos. “[Silencio] No lo creo. Puede que algunas regiones sí, pero no se puede generalizar. Una vez me dijo el embajador de Portugal en España que los portugueses hablan en condicional y los españoles en imperativo. El portugués jamás te impondrá nada. Es amable por encima de todo”.

Pero si no me equivoco en España se quiere a Portugal. “Sí, sí, eso es así. Jamás me ha hablado nadie mal de Portugal. Nunca en estos 16 años que llevo en el consulado. Todo lo contrario”.

"La crisis dejó a muchas empresas en la estacada y yo lo enfoqué como una ayuda"

Has publicado diversos trabajos, has actualizado un libro sobre la institución consular en Málaga, incluso hasta has publicado un cómic. ¿Llevas un escritor dentro de ti? “[Risas] No, no llego a tanto. Lo único que tengo pendiente por hacer, porque tengo verdadero interés, es la segunda parte del cómic que hice sobre la Orden de Malta. En su momento pensé que la Orden no era lo suficientemente conocida y que el cómic era un formato ideal para darla a conocer. Ahora creo que debo actualizarla”.

Eres una persona reconocida y querida por nuestro país vecino. ¿Te consideras lo mismo en Málaga? “Sí, claro. Lo importante en esta vida es no andar dando codazos y por supuesto, siempre lo tengo presente, no perder nunca tus principios, pero sí, en Málaga creo que soy querido”.

A pesar de haber tenido que actuar como actor concursal con numerosas empresas. “(Silencio) Por supuesto. Te diría más, en determinados casos, más que a pesar, gracias a que actúe en determinadas empresas fue el principio de una posterior colaboración y amistad. La crisis dejó a muchas empresas en la estacada y yo lo enfoqué como una ayuda.” Pues eso te honra una vez más. Durante la comida continuamos hablando de cosas de Málaga. Ahora les cuento.

La comida

Como decía antes, David García nos presentó el recorrido gastronómico y para comenzar descorchó una botella de Botani blanco. Riquísimo. Para abrir mesa nos fue servido un curri rojo con atún y huevo frito. Un plato originalísimo con toques thailandeses. Lo mismo que las berenjenas con salsa de miso. Exquisito. Sabores orientales que maridaban a la perfección con el vino que estábamos degustando. Y nosotros continuamos con nuestra charla.

Le pregunté a Rafael qué profesión habría escogido como alternativa a su actividad actual. “[Silencio] Marketing, me apasiona. Tuve la suerte de desarrollarlo durante un periodo y me encantó. Pero si me pudiese reencarnar me gustaría ser guerrero en la Edad Media. Alguna vez lo he soñado".

¿Como ves Málaga con respecto a tu época de estudiante? “Tengo que decir que me siento muy orgulloso de nuestra ciudad y que les estoy muy agradecido a nuestro alcalde, por apostar por las vías de desarrollo, culturales y turísticas, y la tercera vía, apoyado en la figura de Felipe Romera, por apostar en I+D+I en el Parque Tecnológico. Y como guinda traernos representaciones de la ONU a nuestra ciudad. Es para sentirse orgullosos y agradecidos como ciudadanos”.

Pues dicho queda. Ensimismado estábamos en la conversación cuando David nos trajo un plato creación de la casa: callos con garbanzos y setas. Algo espectacular. Tanto fue así que pedimos que su autor, Álvaro Souviron, acudiera al salón para felicitarlo personalmente. No dejen de probar este original y magnifico plato de cuchara. De nuevo nuestras felicitaciones a Álvaro y en general al equipo de cocina de Palo Cortado.

Para cerrar la comida descorchamos una botella de Abadía Retuerta, selección de bodegas Lara, para acompañar un espléndido chuletón a la brasa, marca de la casa, que estaba exquisito. Nuestra felicitación y agradecimiento a David García y todo el equipo de Palo Cortado.

Quise preguntarle a Rafael por algún sueño por cumplir, cosa que se me antojaba difícil. “[Silencio, mientras un brillo especial, de ilusión, asomaban en los alegres ojos de nuestro invitado] Claro, me queda un sueño que para mí sería algo sensacional: trabajar en Bruselas al lado del embajador de la Orden de Malta”.

Lo dicho, Rafael Pérez Peña es un caballero medieval pero muy cercano, vestido de corbata y chaqueta y defendiendo aquellos mismos valores, aquellos principios de los que tanto habla. Muchas gracias Rafael. Quedamos a la espera de ese nuevo cómic y de esas nuevas aventuras que nunca dejaras de vivir.

Los vinos

Blanco: Botani

Vino de la D. O. Sierras de Málaga, elaborado al 100% con uvas moscatel. Seco, untuoso y suave con aromas a frutas. Marida a la perfección con los platos que degustamos.

Tinto: Abadia Retuerta

Vino de Castilla y León que ya ha pasado por esta sección. Un vino equilibrado que deja magnificas sensaciones e invita a más. Muy recomendable.

