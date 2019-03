Macarena Regueira es una mujer sencilla, vitalista, arrolladora, creativa y sobre todo anda siempre activada en modo “torbellino”. Con ese cóctel de actitudes solo podía surgir la mujer emprendedora con los pies, los tacones mejor dicho, muy bien puestos en el suelo. Ella es nuestra ilustre invitada de hoy. Lo de ilustre estoy seguro de que no le va a gustar demasiado, pero como es un servidor quien escribe esta crónica y maneja los títulos por méritos según mi propia decisión y objetividad, ella es ilustre, una mujer muy ilustre. Ahora les narro este encuentro.

El restaurante: Chiringuito El Canarias Playa

Hasta La Carihuela nos fuimos a un establecimiento decano en la zona, concretamente al Chiringuito El Canarias Playa en la Plaza del Remo de Torremolinos. Puntual fuimos recibidos por José Canarias, propietario y metre, quién nos atendió con la profesionalidad que atesora y el cariño y la cercanía de la gente del mar. Treinta personas conforman la plantilla de este establecimiento – siete de ellos en cocina– comandados por Cristóbal Lobato, todo un experto en la cocina mediterránea más pura, algo que consigue a base de utilizar productos seleccionados de primera calidad.

La invitada: Macarena Regueira

Corriendo más que caminando apareció Macarena Regueira por la plaza del Remo de Torremolinos. No me dio tiempo a preguntarle nada. “Perdona, me han retrasado. Disculpa. Empezamos cuando quieras. No tengo demasiado tiempo. Tengo que preparar un montón de cosas para la Semana de Cine que comienza mañana…”. Y así comenzó nuestro encuentro. Así es Macarena en estado puro. ¿Cómo llevas tu empresa y la presidencia de Amupema (Asociación de mujeres emprendedoras, profesionales y empresarias de Málaga)?

“Como puedo [risas]. Muy bien. Es cuestión de echarle tacones y tiempo al asunto. Pero yo estoy encantada. Hemos logrado visualizar a la mujer empresaria”. Bueno, usted misma creó su propia empresa hace trece para catorce años. “Así es. Y estoy encantada. Las cosas han cambiado un poco desde entonces para la mujer, pero aún nos queda. Hoy en día la única diferencia entre una empresaria y un empresario es la maternidad y la conciliación. Trabajamos para que la administración arbitre algún tipo de ayuda para las bajas por maternidad. A las autónomas y pequeñas empresas les crea unos problemas a veces insalvables”.

Muy personal Malagueña, de la Malagueta, criada entre barcas y aromas de espeto, Macarena Esperanza, precioso nombre, pasó una infancia marinera con sus padres y su hermana Rocío. Ya desde pequeña gustaba jugar a organizar cosas. Se estaba fraguando en ella el espíritu de la mujer emprendedora que lleva dentro. Al centro se trasladó a vivir en cuanto pudo. “No me molesta vivir en el centro, todo lo contrario. Yo no percibo ningún ruido”. Una coleccionista de amigos. “Me encanta conocer gente cada día. Luego procuro mantener el contacto”. Bailarina por acción y casi profesión, cuando era muy joven trabajó como bailaora en hoteles y saraos. Tanto le gusta el baile que llego a organizar una gala de “Mira quién baila” para su propia empresa Con dos tacones. Por encima de todo es una apasionada del Rocío. “Nunca me pierdo el Rocío. Son prácticamente mis únicas vacaciones aunque yo vivo el Rocío el año entero. Me encanta hacer el camino. Lo demás me sobra. Tardamos seis días en llegar pero me da energía para todo el año. Es algo mágico”. Pero existen dos personas que marcan el día a día en su vida: su madre y su hermana. “Ellas son mis dos tacones. Son un ejemplo a seguir. Estoy muy orgullosa de las dos y las quiero mucho. [Unas irreprimibles lágrimas asoman a los vivos ojos de Macarena]. Las tres formamos un equipo, las tres como un único cuerpo que vive y respira. He aprendido mucho con ellas”. Y yo contigo en esta entrevista. Hasta siempre mi querida amiga.

¿Pasó en algún momento por dificultades por su género? “ [Silencio] No. Nunca me han dado un trato especial por ser mujer, pero tampoco me han puesto ningún tipo de trabas”. ¿De eso se trata, no? “En la sociedad actual la mujer tiene que tener “dos tacones”, pero debo decir que aunque hay muchas cosas por corregir, hemos mejorado mucho. Pero por encima de todo no queremos que nadie nos imponga nada. Nosotras decidimos por nosotras mismas”.

Y me interesé por su opinión sobre la paridad, especialmente en las empresas. “[Silencio] No estoy de acuerdo con las cuotas. Considero que siempre deben estar las mejores o los mejores, al margen del género. Lo importante es la cualificación, pero es injusto quitarle oportunidades a la mujer por su condición de tal. No queremos puntos –beneficios– por ser mujer. Queremos que las facilidades, oportunidades o dificultades sean las mismas sin mirar el género”. Usted que tiene una empresa de organización de eventos –Con dos Tacones–, como profesional, ¿cómo ve Málaga desde su punto de vista ? “Málaga es en sí misma un evento.

En los años que han pasado desde que creé mi empresa Málaga ha sufrido una profunda transformación. Málaga es hoy en día una marca que vende sola. La capacidad hotelera, cultural, gastronómica y de todo tipo de eventos lúdicos nos lo pone muy fácil a los que nos dedicamos a vender la ciudad, a organizar eventos en Málaga. Pero no me quedo ahí. Está el factor humano”. Ante mi mirada un tanto extraña continúa., “Sí, me refiero al concepto que se tiene fuera de los malagueños. Se nos considera hospitalarios, alegres, extrovertidos. Acogedores en definitiva. Así son los malagueños y malagueñas. Eso también vende”.

Da gusto oír hablar así de nuestra ciudad. “Ahora que trabajo en muchos proyectos fuera de la ciudad lo compruebo casi a diario. [Silencio]. Pero, siempre hay un pero. Hay que tomar medidas con la situación en el centro o se puede acabar estropeando todo. Y sobre todo creo que se debe dar visibilidad a las empresas que trabajamos relacionadas con el turismo para la ciudad. Muchas veces determinadas instituciones valoran mucho más a empresas de fuera que a los que estamos en Málaga desde hace años”. Dicho queda, a modo de denuncia. Hay que dar oportunidad de organizar eventos en la ciudad a nuestras empresas. Es lógico. Ya puestos le pregunté qué eventos le gustaría organizar. “[Silencio] Uf!, varios – pensativa– especialmente me gustaría organizar la inauguración del Teatro del Soho. Una empresa malagueña para un proyecto tan malagueño”.

Desde esta sesión hacemos de altavoz para la petición de esta profesional de los eventos. Igual el amigo Antonio Banderas o alguien de su entorno toma buena nota. “Bueno, y también me gustaría mucho avanzar más en mi colaboración con la Semana de Cine y poder organizar las galas. Sería todo un reto”. ¿Llegó a crear un premio con el nombre de tu empresa? “Sí, así fue. Los premios Con dos tacones. Se lo entregamos a mujeres destacadas como Agatha Ruiz de la Prada, Olga Viza, Estrella Morente, entre otras”. Y lo dejamos aquí para continuar en la comida.

La comida

Impaciente estaba el amigo José Canarias para comenzar con el recorrido gastronómico que nos tenía reservado. Para comenzar descorchó una botella de Javier Sanz, cabernet sauvignon, selección de bodegas Lara, excepcional. Una ensalada malagueña, deslumbrante como el sol que dibujaba el horizonte sobre el mar, nos sirvió para abrir mesa, acompañada por unas almejas de Málaga , de esas que está feo señalar el tamaño, salteadas al estilo tradicional. Todo un acierto. Y continuamos con nuestra conversación. Le pregunté si se siente profeta en su tierra. “ (Entusiasta) ¡Claro! Mucho. Desde el principio.

Le estoy muy agradecida de manera muy especial a Arturo Bernal, en aquella época en el área de Turismo del Ayuntamiento, hoy en día gerente del Patronato de la Costa del Sol. Él depositó su confianza en mí y en mi empresa en todo momento. Cuando estoy fuera me dicen la malagueña de los tacones” ¿Quién te lo dice? “[Risas] Agatha Ruiz de la Prada, por ponerte un ejemplo. Yo trabajo desde Málaga para toda España”.

Unas extraordinarias gambas a la plancha, de Fuengirola, nos rescataron de nuestra interesante conversación. Para no disipar el sabor y olores mediterráneos fuimos sorprendidos por unos espetos de sardinas que estaban riquísimos. Le pregunté a Macarena por lo que cambiaría si estuviese en su mano. “[Silencio] Sin lugar a dudas me gustaría que cambiase la situación de las empresarias en Málaga.

Realmente pienso que estamos trabajando ya en ese cambio”. Y ¿qué no soportas? “La mentira. Te puedes equivocar, todos nos equivocamos, pero nunca mentir “. Unos manojitos de boquerones vitorianos con ensalada de pimientos nos atrajo de nuevo la atención, momento que aprovechó José para descorchar una botella de tinto Viñas del Vero Secastilla, riquísimo, vino que maridaríamos con un tataki de atún con salsa teriyaki y algas y un tartar, también de atún, con guacamole suave. Deliciosos platos de fusión.

Y cuando pensábamos que ya habíamos terminado de tan extraordinaria muestra gastronómica va el amigo José y nos presenta unos filetes de corvina salvaje a la plancha que estaban exquisitos. Vaya por delante nuestra agradecimiento a José Canarias y a todo el personal del restaurante-chiringuito El Canarias Playa, muy especialmente a la sala de máquinas – cocina– de este emblemático restaurante. Para finalizar le pedí a Macarena que contase algún sueño por cumplir. “Muchos [risas] Aunque soy una persona muy realista, nunca dejo de soñar. La vida te puede cambiar en un minuto, y lo que quiero es vivir cada día con pasión. Y si vienen dificultades…mira para adelante, que de todo se sale”. Ya lo ven, una mujer con dos tacones, esos que lleva puestos desde que tiene uso de razón y que no se calza para ser más alta, si no para recordarse cada día que hay que tener dos “tacones” para salir adelante. Hasta siempre mi ilustre amiga.