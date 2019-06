El Ayuntamiento de Fuente de Piedra se constituye pese a la ausencia de los mismos concejales que el sábado

El municipio malagueño de Fuente de Piedra tiene ya nuevo alcalde. El socialista Siro Pachón se ha hecho este lunes con la vara de mando municipal después de que el pasado sábado no pudiera constituirse el nuevo Consistorio por falta de quorum, al no acudir a la sesión extraordinaria una edil del PSOE, el concejal del PP y los cuatro de Adelante. En esta ocasión, pese a las mismas ausencias, el Ayuntamiento sí ha podido conformarse por mayoría simple.

Según establece en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, las corporaciones se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, en este caso, el 15 de junio; salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones. Esto, por ejemplo, ha sucedido en los municipios de Mijas y Riogordo, que se conformarán el próximo 5 de julio.

Sin embargo, en Fuente de Piedra el pasado sábado el pleno estaba convocado a las 12.00 horas pero la falta de ediles electos de todas las formaciones con representación municipal provocó la suspensión y el traslado de la sesión a este lunes, cuando se ha constituido por minoría, ya que han vuelto a faltar los mismos ediles. Una del PSOE por un compromiso "ineludible", en concreto un viaje organizado meses atrás; el concejal del PP, que se encuentra hospitalizado; y los cuatro ediles de Adelante.

Pese a ello, como fija el reglamento, se ha podido constituir independientemente del número de concejales presentes. Además, durante la sesión se ha leído una carta de la edil socialista ausente pidiendo disculpas. El PSOE obtuvo seis actas en las pasadas elecciones del 26 de mayo, frente a las cuatro de Adelante y una del PP.

IU pide a sus ediles que justifiquen su ausencia

Precisamente, desde la dirección provincial de Izquierda Unida han indicado que, de momento, sólo se ha pedido a sus ediles que justifiquen su ausencia de ambas sesiones plenarias.

Tras la imposibilidad de constituirse este pasado sábado el Ayuntamiento de Fuente de Piedra, las redes sociales fueron escenario de mensajes críticos de PSOE y Adelante.

Así, el PSOE criticó el "nivel de malicia" de los concejales de la otra formación de izquierdas, a la que acusaron de llevar a cabo una "jugarreta sin precedentes", de "falta de respeto a sus propios votantes" y de no tener "ni altura ni elegancia política". "No saben perder ni saben estar a la altura de lo que este pueblo merece", apostillaron desde el PSOE del municipio en su cuenta de Facebook.

Desde Adelante insisten en que la culpa de no haberse constituido el sábado es del PSOE, por permitir que una edil suya no estuviese presente

Igualmente, desde Adelante aludieron a la "sarta de mentiras y difamaciones" por parte del PSOE "hiladas de manera falsa para hacer creer a nuestros vecinos acontecimientos que no se corresponden con la realidad de lo ocurrido". Así, lamentaron la actitud de los socialistas y que se quiera convertir a Fuente de Piedra en un pueblo "dividido por el odio, enfrentando a vecinos con mentiras, manipulaciones y engaños".

Sostienen que la culpa de no haberse constituido es del PSOE, "al permitir que una concejala suya no esté presente el mismo día que se elige al alcalde, quedando dicho grupo político en minoría". "Si vosotros con mayoría absoluta no sois capaces de constituir un Ayuntamiento, la culpa es sólo vuestra y ahora queréis hacerle creer al pueblo que es un complot organizado por Adelante Fuente de Piedra", finalizan.