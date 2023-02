Campillos realizará una campaña de esterilización de perros y gatos

El Ayuntamiento de Campillos, a través de la concejalía de Protección y Bienestar Animal y en colaboración con varias clínicas veterinarias, pone en marcha la segunda campaña de esterilización de perros y gatos. La primera campaña, realizada entre abril y mayo de 2022, finalizó con un total de 49 animales esterilizados. Esta segunda campaña se realizará desde el 16 de febrero hasta el 15 de abril de este año y supondrá un importante ahorro para las personas que quieran esterilizar a sus mascotas.

Esta iniciativa se pone en marcha debido a la preocupante y grave situación que sigue existiendo por la gran cantidad de animales que son abandonados, perros fundamentalmente. Muchos de ellos son entregados a protectoras (algunos son cachorros de camadas indeseadas) o aparecen deambulando en la localidad. Solo en 2022 se han contabilizado más de 100 animales entregados o rescatados por protectoras o particulares de forma directa.

Al grupo anterior hay que sumar los que son entregados para su envío a núcleos zoológicos habilitados (perreras) cuando ya no son ‘útiles’, están enfermos o simplemente ya no son deseados. Solo los que han sido entregados para su envío a perreras desde enero de 2017 hasta el 15 de febrero de 2023 suman un total de 538 animales, casi el 90% perros “Con esta campaña perseguimos reducir el número de animales abandonados en la localidad, ya que esta situación sigue persistiendo por la gran cantidad de camadas no deseadas que se producen y por las malas prácticas en cuanto a la cría descontrolada de animales, perros principalmente, sea el que sea su destino, y que terminan siendo abandonados de una u otra forma. Apelamos a la responsabilidad de las personas que están provocando esta situación e incluso a ser un poco más humano con estos actos.

Este hecho no solo provoca una situación "cruel" para los animales afectados y que "no es aceptable para una sociedad que se quiera llamar avanzada, sino que es muy difícil de sostener desde el punto de vista económico y de gestión para cualquier administración pública o para las protectoras y particulares que, desinteresadamente, vienen colaborando para luchar contra el abandono animal", señalan desde el Consistorio.

En este sentido, han recalcado la "gran labor" y colaboración que vienen desarrollando en la localidad protectoras como SOS Peludos, Parque Canino San Miguel, La Casa de Tony o SOS Rescue, entre otras, así como particulares, que cada año asumen la gestión de cientos de animales, sobre todo perros”, argumentó el concejal de Protección y Bienestar Animal, Diego Lozano.

Esta campaña también pretende hacer énfasis y dar a conocer los beneficios que aporta la esterilización. Además del control de la sobrepoblación de cachorros y adultos abandonados, es más económico que el coste de mantener cachorros no deseados, aporta al animal una mayor esperanza de vida y más saludable, disminuye el marcaje de orina, evita episodios de ansiedad sexual y riesgos de escape o disminuye el riesgo de enfermedades como tumores testiculares, ováricos y uterinos.