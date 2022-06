Educación niega que autorizara un aula especial del colegio La Milagrosa de Campillos

La delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga niega que se autorizarse el aula especial del colegio La Milagrosa de Campillos, como así lo había asegurado la directora del centro y el Consistorio mediante un comunicado de prensa. "Desde la Delegación Territorial de Educación no se autorizó el aula específica como asegura la directora del colegio, ya que no tiene competencias para ello", afirmaron, al tiempo que se limitan a emitir un informe sobre idoneidad o no en base a un solicitud para un posible concierto.

En este sentido, han explicado que "en la resolución de 18 abril de 2022 se dicta la propuesta provisional de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos. En estos momentos, se está a la espera de la resolución definitiva que depende de los presupuestos de cada año, el número de solicitudes y la disponibilidad de centros públicos cercanos para acoger a dicho alumnado".

Además, han insistido en que la localidad cuenta en estos momentos con plazas suficientes para estos alumnos con necesidades especiales, apuntando que "el IES Camilo José Cela, situado enfrente del Colegio La Milagrosa, posee actualmente suficientes vacantes en aula específica para acoger a los niños del colegio y dispone de todos los servicios para atender sus necesidades".