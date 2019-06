“Esperamos firmar un acuerdo de gobierno a finales de esta semana”

El socialista José Ortiz revalidó el pasado sábado su título como alcalde de Torremolinos gracias al apoyo del partido independiente que preside Pedro Fernández Montes, Por Mi Pueblo, y a la ex número dos de Vox, Lucía Cuín, expulsada del partido por acudir a un acto LGTBI.

–¿Cómo afronta el nuevo mandato?

–Con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Tenemos un periodo de cuatro años apasionante, lleno de grandes proyectos y de transformación.

–¿Cómo explica que hace cuatro años le arrebatara la vara de mando a Fernández Montes y ahora gobierne gracias a él?

–Ha sido gracias a él y a otros partidos, pero es verdad que su voto ha sido muy importante. Esto demuestra que podemos ponernos de acuerdo desde posiciones muy diferentes, que el diálogo y el consenso están por encima de todo y que no se debe excluir a nadie, siempre que se marquen unos principios democráticos de respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales.

–Pero, ¿no cree que el apoyo de Por Mi Pueblo no fue por méritos propios sino que más bien se debe a una venganza del ex alcalde hacia Del Cid?

–Creo que puede haber, no sé si venganza, pero sí un pensamiento de que lo mejor para la ciudad, por la experiencia que han tenido, no era el gobierno de Margarita del Cid. Y eso ha podido pesar más que otras cuestiones. A partir de ahí debemos pensar en lo que nos une. Es imposible pensar que no hay puntos comunes en la gestión diaria de la ciudad.

–Sin embargo, contar con ideologías tan diferentes, ¿no podría pasarle factura a lo largo del mandato?

–A nivel municipal la ideología es la gestión de los recursos y los servicios públicos, la optimización de los mismos y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Esa es la ideología municipal, y es ahí el punto de encuentro al que nos podemos referir. Si hablamos de política nacional pues a lo mejor podemos hablar ya de diferentes posiciones ideológicas, pero en política municipal las cosas son de pisar suelo.

–¿Cuál es su relación con Avelina González?

–Tengo la responsabilidad de tener dialogo con todos los partidos que hay en la corporación y tener buena relación con los portavoces. Con Avelina tengo una relación muy buena, creo que es una persona que va a aportar mucho. Tiene una capacidad y una formación suficientes para ayudarnos a desarrollar nuestro proyecto de ciudad y me parece que podemos colaborar muchísimo desde el gobierno y desde fuera.

–¿Y con Lucía Cuín?

–Tengo una relación de respeto y la confianza de que va a trabajar por Torremolinos. Es una persona de firmes ideales, con fuerte convicción, muy preparada y que va a aportar también sus conocimientos, su talento y su esfuerzo para que Torremolinos sea mejor en el 2023 de lo que ahora lo es.

–¿Alguna de las dos le manifestó previamente al pleno de investidura su intención de voto?

–Nosotros teníamos confirmado el acuerdo con Adelante Torremolinos y nos hubiera gustado también haber llegado a un acuerdo con Ciudadanos como hicimos en la anterior legislatura, pero teníamos ya la confirmación de que iba a apoyar a Margarita. También habíamos hablado con Por Mi Pueblo de la posibilidad de que nos apoyaran, eso es verdad, y nos habían manifestado que no estaban por la labor de que Margarita fuera alcaldesa. A partir de ahí fuimos al pleno con la confianza de que podría surgir la posibilidad de tener los 13 votos, pero no teníamos nada firmado ni garantizado.

–¿Y la ex número dos de Vox no le manifestó su apoyo?

–No pude contactar con ella en todo este tiempo. Ha tenido una situación muy difícil con muchas presiones y amenazas de todo tipo que yo entiendo que denunciará porque no se pueden permitir ciertas actitudes, no solo las que se producen en las redes sociales, sino amenazas que se producen también en el mundo real.

–¿Por qué el acuerdo con Adelante Torremolinos no se ha hecho público?

–Porque el acuerdo que hay es de investidura. Ahora en esta semana estamos negociando la posibilidad de llegar a un acuerdo de gobierno con medidas concretas. He puesto como plazo máximo el viernes para firmar cuanto antes los decretos de delegación y las concejalías para ponernos a trabajar. De lo contrario seguiríamos trabajando nosotros con apoyos. Pero además queremos recordarles que nuestro compromiso es transversal y muy abierto, y nos gustaría que a medio plazo pudiera entrar alguna otra fuerza que hiciera que el gobierno tuviera más estabilidad y más fuerza.

–¿A quién se refiere?

–A Por Mi Pueblo, por ejemplo.

–¿Y cómo van las conversaciones?

–Hay muchos puntos de confluencia en ambos programas electorales, a partir de ahí nos queda negociar qué áreas de gobierno pueden llevar y si los órganos superiores de Adelante lo aprueban y nuestra asamblea también esperamos firmar un acuerdo a finales de esta semana.

–La aprobación de los presupuestos es uno de sus principales objetivos para este primer año. ¿En qué ha perjudicado que el municipio lleve desde 2017 prorrogando las cuentas?

–Obviamente al prolongar un año y otro año los presupuestos se quedan cosas sin hacer. Nos hubiera gustado reforzar los planes de empleo, trabajar más en la modernización de la administración electrónica, invertir más en seguridad como en cámaras de vigilancia, etcétera. Todo eso queda pendiente y yo tengo esperanza que en este próximo año podamos tener unos presupuestos aprobados por tener un gobierno mas amplio.